Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στις 14:09 σε διαμέρισμα στη Λευκωσία.

Για κατάσβεση ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας. Η πυρκαγιά ξέσπασε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα διαμερίσματος στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην Έγκωμη.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από τους ενοίκους πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χωρίς να κινδυνεύσουν και χωρίς να επεκταθεί η πυρκαγιά. Δεν προκλήθηκαν περαιτέρω ζημιές στο διαμέρισμα.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενήργησαν έλεγχο και εξαερισμό του χώρου.