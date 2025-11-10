Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη στεγαστική πολιτική ως βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή απονομής των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2025, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος προανήγγειλε νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το στεγαστικό ζήτημα, κάνοντας λόγο για μια συνολική πολιτική που συνδυάζει την καινοτομία με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος είπε ότι η επιτάχυνση της έκδοσης των απαραίτητων αδειών, από τη μια, συντείνει στη γρηγορότερη κατασκευή και ένταξη στην αγορά περισσότερων μονάδων στέγασης και από την άλλη δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν μόνιμη, ιδιόκτητη κατοικία, καλύπτοντας έτσι τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Μίλησε για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, διαφανούς και καινοτόμου πλαισίου που ενισχύει την ποιότητα και την ασφάλεια των αναπτύξεων με πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μέσω του συστήματος «Ιππόδαμος».

“Κορωνίδα της μεταρρύθμισης της αδειοδότησης αποτελεί η εισαγωγή της απλοποιημένης και ταχείας διαδικασίας εξέτασης και έκδοσης αδειών πολεοδομίας και οικοδομής για τις αναπτύξεις χαμηλού και μεσαίου ρίσκου – που αποτελούν περίπου το 50% των αιτήσεων που υποβάλλονται”, ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης ότι η πολιτική της Κυβέρνησης επεκτείνεται δυναμικά με επένδυση στην καινοτομία και την έρευνα ως μέσα διαμόρφωσης μιας σύγχρονης και βιώσιμης αρχιτεκτονικής προσέγγισης.

“Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής αποτελεί το έργο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για την ψηφιοποίηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς μας, το οποίο, αξιοποιώντας μεθοδολογίες τεκμηρίωσης και ψηφιακής χαρτογράφησης, συμβάλλει στη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής ταυτότητας και στη μεταλαμπάδευση της πολιτιστικής μας μνήμης στις επόμενες γενιές”, ανέφερε.

Ο ΠτΔ στην ομιλία του αναφέρθηκε και στην προώθηση εκπόνησης Εθνικής Αρχιτεκτονικής Πολιτικής που αναμένεται να θέσει τις βάσεις για την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής ποιότητας, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας και τη σύνδεση της αρχιτεκτονικής με την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Είπε εξάλλου ότι στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, προγραμματίζουν, τον Μάιο του 2026, τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές χαρακτηρίζοντας το συνέδριο μια εμβληματική εκδήλωση για την αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό.

“Έχω την έντονη πεποίθηση ότι η αρχιτεκτονική κοινότητα της Κύπρου διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις, για να αποτελέσει κινητήριο μοχλό αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Να δημιουργήσει πόλεις και οικισμούς που να προάγουν την ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή και φυσικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολλές προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική ευαισθησία”, ανέφερε.

