Μπορεί οι διαφωνίες εκπαιδευτικών οργανώσεων με το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών να εξακολουθούν να υφίστανται, με το πέρας και της ύστατης προσπάθειας εξεύρεσης συγκλίσεων στο πλαίσιο διαλόγου, ωστόσο η επιτροπή Παιδείας της Βουλής έχει πλάνο για τη συζήτηση του επίμαχου αυτού θέματος.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», η Επιτροπή προτίθεται να συζητήσει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση αυτή, τουλάχιστον, σε δύο συνεδρίες της προτού το στείλει στην Ολομέλεια, εκεί όπου το θέμα θα κλείσει: Είτε με ψήφιση, είτε με απόρριψη.

Συγκεκριμένα, στόχος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας είναι στις 19 Νοεμβρίου να αρχίσει την κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου, στις 26 του μήνα να ολοκληρώσει τη συζήτηση όπως προνοεί η διαδικασία και στις 2 Δεκεμβρίου, το θέμα να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

Πάντως, η συζήτηση τόσο σε επίπεδο επιτροπής Παιδείας, όσο και σε επίπεδο Ολομέλειας δεν αναμένεται να είναι απλή και εύκολη. Κι αυτό διότι, πέραν από τις γνωστές διαφωνίες εκπαιδευτικών οργανώσεων με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας, αναμένεται και καταιγισμός τροπολογιών από πλευράς κομμάτων. Τόσο από τις πολιτικές δυνάμεις που διαφωνούν, όσο κι από αυτές που συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με το νομοσχέδιο. Θεωρείται βέβαιο, ότι αρκετές πρόνοιες του νομοσχεδίου θα επιχειρηθεί να τροποποιηθούν από πλευράς κομμάτων. Αναμένεται σύντομα να διαφανεί ποια κόμματα και τι τροπολογίες θα καταθέσουν.

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ θα συνεδριάσει για να εξετάσει και να αποφασίσει επί της τελευταίας πρότασης που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας. Μία συνεδρία, η οποία θεωρείται πλέον τυπική, καθώς η οργάνωση των καθηγητών όλες αυτές τις μέρες έχει στείλει το μήνυμα ότι τηρεί αρνητική στάση απέναντι στο νομοσχέδιο και όσα προτείνει το Υπουργείο.

Από πλευράς της η ΠΟΕΔ έχει ήδη απορρίψει κι επίσημα το νομοσχέδιο και τα όσα έχει τροποποιήσει το υπουργείο Παιδείας, ακόμη και κατά την τελευταία προσπάθεια που καταβλήθηκε για να υπάρξουν συγκλίσεις, επισημαίνοντας πως όπως είναι δεν μπορεί να το κάνει αποδεκτό. Η ΠΟΕΔ απαιτεί όπως το νομοσχέδιο συμφωνηθεί πλήρως μαζί της και τα μέτρα στήριξης να δοθούν ταυτόχρονα με την εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης (Διοικητικός Χρόνος Διευθυντή και ΒΔ, υποστήριξη απλών εκπαιδευτικών, νέες Οργανικές θέσεις κ.λπ.).

