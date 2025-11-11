>> Κλοπή συσκευασιών γάλακτος απροσδιόριστου αριθμού, κάτι που καθιστά αμφίβολο να υπάρχει κίνητρο για την τέλεση ενός τέτοιου αδικήματος από τη στιγμή που δεν προκύπτει σαφές στοιχείο για αποκόμιση συγκεκριμένου οφέλους.

>> Ένας από τους καταγγέλλοντες που είναι υπεύθυνος σε αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο προσκόμισε υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του περί κλοπής, προφανώς χωρίς αυτό να εξεταστεί ενδελεχώς. Όταν εξετάστηκε από δημόσιο κατήγορο που κλήθηκε προσφάτως να χειριστεί την υπόθεση, μετά από πάροδο πέντε και πλέον χρόνων από την καταγγελία, διαπιστώθηκε πως τα video δεν ήταν τέτοια ώστε να στηρίξουν ισχυρισμούς για κλοπή. Γι΄ αυτό και αποφασίστηκε να ανασταλεί η δίωξη περί τα τέλη Οκτωβρίου και να διακοπεί εν τέλει την περασμένη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

>> Τη στιγμή που από τις αστυνομικές εξετάσεις οπτικού υλικού δεν ξεκαθαρίζεται αν ο διανομέας διάπραττε ποινικό αδίκημα, εντούτοις σχηματίστηκε υπόθεση σε βάρος του τελευταίου.

>> Όπως φαίνεται από το κατηγορητήριο δεν υπήρχαν ξεκάθαρα στοιχεία για την τέλεση του αδικήματος της κλοπής. «Ο κατηγορούμενος … έκλεψε γάλατα, άγνωστης αξίας περιουσία του αρτοποιείου», αναφέρεται στις λεπτομέρειες των κατηγοριών.

>> Ο δικηγόρος του καταγγελλόμενου υποστηρίζει πως από τα video είναι εφικτό να καταμετρηθεί τουλάχιστον σε μια περίπτωση η ποσότητα των συσκευασιών γάλακτος και κατ΄ επέκταση να φανεί ότι δεν προέβαινε σε κλοπή.

>> Ο προϊστάμενος του διανομέα κατέθεσε από την πρώτη στιγμή στην Αστυνομία κάνοντας λόγο για εντιμότητα και ακεραιότητα του υφιστάμενού του, ενώ επικαλέστηκε κι εσωτερικό έλεγχο που δεν κατέδειξε κάποιο αδίκημα, παρά μόνο την ανάγκη βελτίωσης της πρακτικής σε περιπτώσεις που γίνεται αλλαγή σε κοντολήξιμα προϊόντα.

Η υπόθεση προέκυψε την άνοιξη του 2020. Ο διανομέας βρισκόταν σε αρτοποιείο-ζαχαροπλαστέιο στη Λευκωσία όπου αντικαθιστώντας αριθμό κοντολήξιμων προϊόντων φέρεται σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε να έκανε λάθος. Αντί να επιστρέψει έξι γάλατα, επέστρεψε τέσσερα. Το λάθος διορθώθηκε όταν επισημάνθηκε.

Με αφορμή αυτό το γεγονός καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από τον υπεύθυνο του καταστήματος και τον διευθυντή της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Οι καταγγέλλοντες παρέδωσαν και οπτικό υλικό από τέσσερις ημερομηνίες που καταγράφεται ο διανομέας να κάνει αλλαγή προϊόντων, προκειμένου να στηρίξουν τις θέσεις τους.

Κατά τις αστυνομικές εξετάσεις λήφθηκαν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και αποφασίστηκε η καταχώριση υπόθεσης σε βάρος του διανομέα κατά το 2021.

Ο δικηγόρος του καταγγελλόμενου, Μάριος Σπύρου, με επιστολή του στις 14/9/2022 στον Γενικό Εισαγγελέα, το περιεχόμενο της οποίας κοινοποιήθηκε και στον αρχηγό Αστυνομίας, αιτήθηκε αναστολή δίωξης του πελάτη του.

Εξήγησε ότι μετά από μελέτη του οπτικού υλικού προκύπτει πως «από τα πλάνα διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι, οι παραπονούμενοι ψεύδονται».

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, σημειώνει πως «η δίωξη του πελάτη μας, βασίστηκε μόνο στην γραπτή μαρτυρία των παραπονούμενων».

Έκανε λόγο και για πλημμελή διερεύνηση: «Εάν ο ανακριτής της υπόθεσης, έβλεπε προσεχτικά τα πλάνα από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης θα εντόπιζε την αντίφαση σε σχέση με τα λεγόμενα των παραπονουμένων και κατ’ επέκταση δεν θα προωθείτο η εν λόγω ποινική υπόθεση εναντίον του πελάτη μας».

Η Νομική Υπηρεσία απάντησε στις 13/10/2025 εκφράζοντας απολογία για την καθυστέρηση στην απάντηση του αιτήματος. Απέδωσε σε λάθη την καθυστερημένη εξέταση του αιτήματος, αλλά και σε τεχνικά ζητήματα την μη έγκαιρη αξιολόγηση του οπτικού υλικού.

Τέλος ενημέρωσε πως η δημόσια κατήγορος που εξέτασε ενδελεχώς τα video εισηγήθηκε να διακοπεί η δίωξη, όπερ και εγένετο μετά από απόφαση του εισαγγελέα.