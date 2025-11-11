Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΕΔΜΕΚ) έχει νέα ηγεσία για την επόμενη τριετία. Μετά τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου και τη συγκρότηση σε σώμα στις 10 Νοεμβρίου 2025, ο Σύνδεσμος ανακοίνωσε το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη θέση της προέδρου συνεχίζει η Έλενα Χατζηγέρου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι: Σάββας Παρασκευάς (αντιπρόεδρος), Βαλεντίνα Σαλτέ (γραμματέας), Πάτρα Τσαβέλλα (ταμίας), Αδάμος Σεργίου, Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Στάθης Ευσταθίου, Ελευθερία Θεοδώρου και Στέφανος Ελευθερίου (μέλη).

Όσον αφορά στις δράσεις του για την επόμενη τριετία, ο ΣΕΔΜΕΚ επισημαίνει πως αυτές θα κινηθούν σε τρεις βασικούς άξονες:

Διεκδίκηση και θεσμικές παρεμβάσεις σε ζητήματα πολιτικής και νομοθεσίας Διάλογο και συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και όλους τους φορείς της Εκπαίδευσης Προβολή και επικοινωνία των θέσεων του Συνδέσμου μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, δημόσιες τοποθετήσεις και επιμορφωτικές πρωτοβουλίες

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΔΜΕΚ θεωρεί πως η διαφάνεια στις διαδικασίες, η ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η επαρκής στελέχωση και η θεσμική κατοχύρωση των διευθυντών αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για ένα σχολείο λειτουργικό, δίκαιο και αξιόπιστο.