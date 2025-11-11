Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΕΔΜΕΚ) έχει νέα ηγεσία για την επόμενη τριετία. Μετά τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου και τη συγκρότηση σε σώμα στις 10 Νοεμβρίου 2025, ο Σύνδεσμος ανακοίνωσε το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο.
Στη θέση της προέδρου συνεχίζει η Έλενα Χατζηγέρου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι: Σάββας Παρασκευάς (αντιπρόεδρος), Βαλεντίνα Σαλτέ (γραμματέας), Πάτρα Τσαβέλλα (ταμίας), Αδάμος Σεργίου, Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Στάθης Ευσταθίου, Ελευθερία Θεοδώρου και Στέφανος Ελευθερίου (μέλη).
Όσον αφορά στις δράσεις του για την επόμενη τριετία, ο ΣΕΔΜΕΚ επισημαίνει πως αυτές θα κινηθούν σε τρεις βασικούς άξονες:
- Διεκδίκηση και θεσμικές παρεμβάσεις σε ζητήματα πολιτικής και νομοθεσίας
- Διάλογο και συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και όλους τους φορείς της Εκπαίδευσης
- Προβολή και επικοινωνία των θέσεων του Συνδέσμου μέσα από τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, δημόσιες τοποθετήσεις και επιμορφωτικές πρωτοβουλίες
Σημειώνεται ότι ο ΣΕΔΜΕΚ θεωρεί πως η διαφάνεια στις διαδικασίες, η ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η επαρκής στελέχωση και η θεσμική κατοχύρωση των διευθυντών αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για ένα σχολείο λειτουργικό, δίκαιο και αξιόπιστο.