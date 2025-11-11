Τα Χριστούγεννα απέχουν ακόμη ενάμιση μήνα, ωστόσο, η Λεμεσός μπήκε ήδη σε ρυθμούς Καρναβαλιού! Από τις πρώτες κιόλας ώρες που άνοιξαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το Καρναβάλι 2026, επικράτησε πραγματικός πανικός, με 72 συμμετοχές να καταγράφονται μέσα σε μόλις έξι ώρες!

Η πολιτιστική λειτουργός του Δήμου Λεμεσού, Σκεύη Αντωνιάδου, μιλώντας στο philenews, επισήμανε πως το ενδιαφέρον φέτος είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. «Φαίνεται πως φέτος θα ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο. Από το πρωί η ροή του κόσμου ήταν συνεχής και το κέφι διάχυτο!»

Η πρώτη μέρα υποβολής δηλώσεων ήταν σήμερα και όλα κύλησαν μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού. Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Λεμεσού, ο οποίος υποδέχθηκε προσωπικά τους καρναβαλιστές, ευχαριστώντας τους για τη συμμετοχή και υποσχόμενος ένα «αξέχαστο και ανεπανάληπτο Καρναβάλι». Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Δήμαρχος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, περνώντας ακόμη και το βράδυ της Δευτέρας έξω από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, για να δει από κοντά την προετοιμασία των συμμετεχόντων.

Όπως επισήμανε η κ. Αντωνιάδου, η ανυπομονησία των καρναβαλιστών δεν είναι καθόλου τυχαία. Το Λεμεσιανό Καρναβάλι έχει γίνει πλέον θεσμός που αποτυπώνει την άμεση, ζωντανή και μοναδική ταυτότητα της πόλης. «Οι ομάδες ετοιμάζονται μήνες πριν και θέλουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην παρέλαση. Και φέτος, κάποιοι έσπευσαν να δηλώσουν πρώτοι συμμετοχή για να παρουσιάσουν το θέμα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.