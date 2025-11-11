Στο Διοικητικό Δικαστήριο θα δοκιμαστεί το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, αφού όπως φαίνεται μπάζει νερά και οι αυθαιρεσίες δεν εξαλείφθηκαν.

Υψηλόβαθμη δημόσιος υπάλληλος η οποία διεκδικούσε προαγωγή αξιολογήθηκε από τον προϊστάμενό της με μηδέν, παρόλο που είχε περιθώριο αξιολόγησης μέχρι 15 μονάδες, παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε ψηλές αξιολογήσεις. Η επηρεαζόμενη καταχώρησε προσφυγή μέσω του δικηγόρου της Δημοσθένη Στεφανίδη, ζητώντας ακύρωση της απόφασης προσβάλλοντας το νέο σύστημα αξιολόγησης, ως αντισυνταγματικό, αναξιοκρατικό, διαβλητό, χωρίς διαφάνεια, μη αντικειμενικό και εν γένει, παθογενές και σαθρό.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων έχει δεχθεί από την αρχή ομοβροντία πυρών και αμφισβητήσεων ως προς το κατά πόσο αποτελεί θετική και προοδευτική μεταρρυθμιστική καινοτομία, διαπνεόμενο από αξιοκρατία και αντικειμενικότητα, γι’ αυτό και έχουν ήδη καταχωρηθεί προσφυγές κατά προαγωγών σε σχέση μ’ αυτό.

Πρόσφατα καταχωρήθηκε προσφυγή με την οποία προσβάλλεται και στηλιτεύεται γενικά το νέο σύστημα, αφού στα πλαίσια αυτού υπεβλήθη η σύσταση προϊσταμένου προς υφιστάμενη, στην οποία επισημαίνεται έντονα το γεγονός ότι ενώ η προσφεύγουσα διέθετε, ως προς τα προβλεπόμενα κριτήρια προαγωγής, μεταπτυχιακό, πρόσθετη πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης πέραν της απαιτουμένης στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας και υψηλές αξιολογήσεις για τα έτη 2023 και 2024, εντούτοις, στην αναιτιολόγητη σύσταση του προϊσταμένου (με πλαίσιο 0-15 μονάδες) βαθμολογήθηκε με μηδέν.

Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την καταχώρηση των πρώτων προσφυγών κατά του νέου συστήματος αξιολόγησης, η απόφαση των Δικαστηρίων, ώστε να διαφανεί εάν και κατά πόσο το νέο σύστημα αξιολόγησης συμβαδίζει και συνάδει και με τις αρχικές και μεταγενέστερες διαπρύσιες υπερασπιστικές εξαγγελίες περί εκσυγχρονισμένης μεταρρυθμιστικής αναμόρφωσης ή τις καταρρίπτει συθέμελα, ως νομοθετική οπισθοδρόμηση, χωρίς θεσμικές εγγυήσεις που υποβοηθούν την μεροληψίας και υποκειμενικότητα, με τη μη προαγωγή των καταλληλότερων υποψηφίων για προαγωγή.