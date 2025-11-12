Στους 7.329 ανέρχεται ο αριθμός των αλλοδαπών που απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) ή των χρυσών διαβατηρίων, όπως έγιναν γνωστά, όχι μόνο στο ευρύτερο κοινό της Κύπρου αλλά και σε χώρες τους εξωτερικού.

Από τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, που είναι και τα τελευταία, από τους πιο πάνω αλλοδαπούς (7.329) οι 3.522 που απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητά ήταν επενδυτές / επενδύτριες ενώ άλλοι 3.807 έλαβαν κυπριακή υπηκοότητα ως μέλη οικογένειας των υπό αναφορά 3.522 επενδυτών/ επενδυτριών.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των προσώπων από τα οποία αποφασίστηκε να αποστερηθεί η κυπριακή υπηκοότητα ανέρχεται σε 373 εκ των οποίων οι 103 επενδυτές/επενδύτριες ενώ τα υπόλοιπα 270 πρόσωπα είναι μέλη των οικογενειών των επενδυτών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία για 116 αλλοδαπούς από τους οποίους οι 35 τυγχάνουν επενδυτές/ επενδύτριες ενώ οι 81 είναι μέλη των οικογενειών των 35 επενδυτών/ επενδυτριών.

Τα στοιχεία είχε ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κ. Άριστος Δαμιανού εκ μέρους του συνόλου των βουλευτών, μελών της Επιτροπής.

Πιο αναλυτικά, στην επιστολή του υπουργείου Εσωτερικών την οποία υπογράφει ο γενικός διευθυντής του υπουργείου κ. Ελίκκος Ηλία, καταγράφονται και τα ακόλουθα:

Επιθυμώ να αναφερθώ στη συζήτηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σχετικά με το πιο πάνω θέμα, που διεξήχθη κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2025 και να σας διαβιβάσω τις ακόλουθες πληροφορίες, που είχαν ζητηθεί από την Επιτροπή:

1. Συνολικός αριθμός των προσώπων που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ):

Ο συνολικός αριθμός των προσώπων, που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα στη βάση του ΚΕΠ είναι 7329 πρόσωπα, τα οποία διαχωρίζονται σε 3.522 επενδυτές/ επενδύτριες και 3.807 μέλη οικογένειας των εν λόγω 3.522 επενδυτών/ επενδυτριών.

2. Συνολικός αριθμός των προσώπων που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα στη βάση του ΚΕΠ και για τα οποία έχει αποφασισθεί διαδικασία αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των προσώπων για τα οποία έχει εκδοθεί Διάταγμα Στέρησης Υπηκοότητας:

Ο συνολικός αριθμός των προσώπων, που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα στη βάση του ΚΕΠ και για τα οποία έχει αποφασισθεί διαδικασία αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας, είναι 373 πρόσωπα, τα οποία διαχωρίζονται σε 103 επενδυτές/επενδύτριες και 270 μέλη οικογένειας των εν λόγω 103 επενδυτών/ επενδυτριών. Εξ αυτών η διαδικασία αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας έχει ολοκληρωθεί για 116 πρόσωπα, τα οποία διαχωρίζονται σε 35 επενδυτές/ επενδύτριες και σε 81 μέλη οικογένειας των εν λόγω 35 επενδυτών/ επενδυτριών. Για τα υπό αναφορά 116 πρόσωπα έχει εκδοθεί Διάταγμα Στέρησης της Ιδιότητας του Πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Συνολικός αριθμός των προσώπων που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα στη βάση του ΚΕΠ και για τα οποία διερευνάται ενδεχόμενο έναρξης διαδικασίας αποστέρησης της της διαδικασίας αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας.

Ο συνολικός αριθμός των προσώπων που απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα στη βάση του ΚΕΠ τα οποία διερευνάται το ενδεχόμενο έναρξης της διαδικασίας αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας είναι μέχρι στιγμής 26 επενδυτές / επενδύτριες.