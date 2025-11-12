Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση 61χρονου τουρίστα από τη Βρετανία, ο οποίος έχει μία εβδομάδα να δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews o τουρίστας είχε φτάσει στην Πάφο για διακοπές και διέμενε σε ξενοδοχείο μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Στις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην Αστυνομία, είπε πως θα πήγαινε για λίγες ημέρες στο Παραλίμνι. Έκτοτε, ωστόσο, χάθηκαν τα ίχνη του και η οικογένειά του, που επέστρεψε στη Βρετανία, προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία Αμμοχώστου στις 10 Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε η σύζυγός του παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να επικοινωνήσει με τον 61χρονο, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Πρόκειται για τον Igor Chernenko, ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης. Το κοινό καλείται από την Αστυνομία εάν γνωρίζει οτιδήποτε, που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Τις έρευνες της Αστυνομίας δυσχεραίνει το γεγονός πως είναι άγνωστο πώς έφτασε από την Πάφο στην περιοχή ο 61χρονος, καθώς και ο χώρος στον οποίο θα διέμενε.