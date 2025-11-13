Διασταυρωμένες πληροφορίες, που προέρχονται από ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης του «Φ», αναφέρουν ότι πριν από την προχθεσινή τραγωδία με την αυτοχειρία του 18χρονου εθνοφρουρού ο τελευταίος ήταν ψυχολογικά φορτισμένος.

Οι ίδιες πηγές πληροφόρησης αναφέρουν πως ο πατέρας του, γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο, είχε συζήτηση με ανώτερο αξιωματικό της μονάδας όπου υπηρετούσε ο νεαρός στρατιώτης, εκφράζοντας προβληματισμό για τον γιο του.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος που μίλησε στην εφημερίδα μας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς προσανατολίζεται να διατάξει έρευνα με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οποιεσδήποτε ευθύνες εντός του στρατεύματος.

Ήδη για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη η νενομισμένη αστυνομική διερεύνηση του τραγικού γεγονότος. Η Αστυνομία θα σχηματίσει φάκελο με μαρτυρικό υλικό για σκοπούς της θανατικής ανάκρισης που θα διεξαχθεί σε κατοπινό στάδιο.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, συγκεντρώνονται μαρτυρίες φυσικών προσώπων, αλλά και δεδομένα που αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες επεσυνέβη το μοιραίο. Να σημειωθεί ότι η νεκροτομή επί της σορού του άτυχου νέου διενεργήθηκε προχθές από τον ιατροδικαστή, Νικόλα Χαραλάμπους.

Υπόψιν του «Φ» έχει τεθεί αριθμός πληροφοριών που αποτελούν αντικείμενο του ερευνητικού έργου της Αστυνομίας, τις οποίες, όμως, συνειδητά δεν μεταδίδουμε. Η δημοσιογραφική διερεύνηση της υπόθεσης από πλευράς μας επικεντρώνεται μόνο στα σημεία, τα οποία σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Η παρούσα είναι από τις εξαιρετικές περιπτώσεις αυτοχειρίας που επιτρέπουν δημοσιογραφική επέμβαση και ειδικότερα τον έλεγχο για (1) διαπίστωση ενδεχόμενων ευθυνών του στρατεύματος και (2) διασφάλιση ότι θα ληφθούν προληπτικά μέτρα για αποκλεισμό τέτοιων τραγικών συμβάντων στο μέλλον. Άλλωστε, με το ίδιο πνεύμα αναδείχθηκε η υπόθεση του 15χρονου Στυλιανού, ο οποίος οδηγήθηκε στην αυτοχειρία του 2019 με τις υπηρεσίες του κράτους να μένουν εκτεθειμένες από έρευνα της επιτρόπου Διοικήσεως (γονείς, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικός έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης).

Να σημειωθεί ότι στην προσπάθειά μας να ενημερωθούμε για τον χειρισμό του συμβάντος από το στράτευμα, πληροφορηθήκαμε πως ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας ενημερώθηκε από συνεργάτες του από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης για το συμβάν.

Πριν το πρώτο φως της ημέρας αξιωματικός και ψυχολόγος φέρονται να μετέβησαν στο χώρο διαμονής των οικείων του εθνοφρουρού για να ανακοινώσουν το τραγικό συμβάν.

Ο υπουργός Άμυνας, φέρεται, με βάση την ίδια πηγή πληροφόρησης του «Φ», να μετέβη στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου φέρεται να συλλυπήθηκε προσωπικά τρία μέλη της οικογένειας του θανόντος.

Όπως διαρρέει από το στράτευμα ο εθνοφρουρός αποτελούσε παράδειγμα ενός καλού στρατιώτη. Ήταν πειθαρχημένος, δεν προκάλεσε προβλήματα με τη συμπεριφορά του, ενώ δεν ήταν εσωστρεφές άτομο, όπως αναφέρθηκε στον «Φ». Η εικόνα που δίδεται, με άλλα λόγια, είναι πως δεν είχαν δοθεί ενδείξεις γι΄ αυτό που θα ακολουθούσε.

Παρ΄ όλα αυτά, πληροφορίες αναφέρουν πως στο περιβάλλον του φανέρωνε ψυχολογική φόρτιση. Αυτές συνηγορούν με τη διασταυρωμένη πληροφόρηση που λάβαμε και αναφέρει ότι ο πατέρας του θέλησε να μιλήσει με αξιωματικό του γιου του.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός στη σκοπιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια.