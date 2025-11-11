Ένα θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Λευκωσίας, όταν στρατιώτης εντοπίστηκε νεκρός σε σκοπιά.

Το philenews διερεύνησε και διασταύρωσε το περιστατικό από διάφορες πηγές και όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για αυτοχειρία.

Τα αίτια που οδήγησαν τον νεαρό στην απόφαση να θέσει τέρμα στη ζωή του διερευνώνται από το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά.

Η αυτοχειρία ενός εθνοφρουρού εν ώρα υπηρεσίας είναι σπάνιο φαινόμενο και γι’ αυτό θεωρήθηκε ότι εξαιρείται του γενικού κανόνος περί αυτοχειριών και ως εκ τούτου, δημοσιοποιούμε την πραγματική αιτία της τραγωδίας. Δημιουργεί σωρεία ερωτηματικών με κοινωνικές προεκτάσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Γι’ αυτό και επιβάλλεται οι Αρχές να διερευνήσουν τον λόγο που ώθησε τον νεαρό στην τραγική κατάληξη.