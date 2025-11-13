Η έντονη σεισμική δραστηριότητα που ακολούθησε τον πρώτο σεισμό της Πάφου χθες στις 11:31 το πρωί ανησύχησε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Συγκεκριμένα, πέντε λεπτά μετά το σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ ακολούθησε σεισμός 3,9, στα δέκα λεπτά σεισμός 4,3 και μέχρι τις 3:00 το μεσημέρι ο αριθμός του ανήλθε στους 20, ενώ μέχρι σήμερα το πρωί κυμάνθηκε στους 50.

Όπως ανέφερε στο philenews ο διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης κ. Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, η όλη διαδικασία ανάλυσης της σεισμικής ακολουθίας κατέστη πιο περίπλοκη από το γεγονός ότι εντός ενός σεισμού καταγραφόταν και δεύτερος μικρότερος. Ο διευθυντής Γεωλογικού ανέφερε πως τελικά ο τελικός αριθμός των θα ξεκαθαρίσει όταν αναλυθεί το σύνολο της ακολουθίας των δύο μεγαλύτερων σεισμών.

Η συχνότητα της σεισμικής ακολουθίας ήταν ασυνήθιστη παρατήρησε ο διευθυντής του Γεωλογικού, ο οποίος πρόσθεσε, πως κάποιοι από τους σεισμούς που ακολούθησαν τον αρχικό σεισμό ήταν αισθητοί, κάτι το οποίο προκάλεσε ανησυχία στο Τμήμα, το οποίο βρισκόταν ενώπιον μιας πρωτοφανούς σεισμικής δραστηριότητας.

Σε παρατήρηση πως και σε άλλους σεισμούς παρατηρείται σεισμική ακολουθία, ανέφερε ότι αυτό συμβαίνει όντως, αλλά όχι σε τόσο έντονο ρυθμό όπως συνέβη χθες. Σας λέω πως ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας, είπε.

Εκδηλώθηκαν δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή κάτι το οποίο θεωρώ ότι μοιάζει με αυτό που συνέβη στην Τουρκία, δηλαδή δύο ξεχωριστοί σεισμοί στο ίδιο ρήγμα. Αυτό παρατηρήθηκε ειδικά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σεισμού, πρόσθεσε.

Απαντώντας στο ερώτημα που απασχολεί όλους, δηλαδή ως προς το που φαίνεται να κινούνται οι σεισμικές διεργασίες και αν μας περιμένει κάτι χειρότερο, ο κ. Χατζηγεωργίου παρατήρησε πως μάλλον οδηγούμαστε προς εκτόνωση, για να προσθέσει, πως όταν έχει να κάνει κανείς με την φύση δεν πρέπει να είναι απόλυτος και να προβαίνει σε προβλέψεις.

Σχετικά με το γεγονός ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε χερσαία περιοχή, ο διευθυντής Γεωλογικού ανέφερε πως στην περιοχή υπάρχουν αρκετά ενεργά ρήγματα και προφανώς κάποιο από αυτά ενεργοποιήθηκαν.