Προβληματισμό προκαλούν σύμφωνα με την Επίτροπο Διοίκησης οι αναφορές από λειτουργούς της θεραπευτικής κοινότητας εφήβων, ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί των δηµοσίων σχολείων βλέπουν τα ουσιοεξαρτώμενα παιδιά με προκατάληψη.

Η Επίτροπος καταγράφει την επισήμανσή της αυτή σε έκθεση που ετοίμασε με αφορμή αιφνιδιαστικές επισκέψεις τόσο στη θεραπευτική κοινότητα στην Αγία Σκέπη όσο και στην κοινότητα εφήβων στα Λατσιά. Συγκεκριμένα, λειτουργοί του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης (ΕΜΠ) του Γραφείου της Επιτρόπου, πραγματοποίησαν επισκέψεις: Στην κλειστή θεραπευτική κοινότητα απεξάρτησης ενηλίκων στο Φιλάνι, στις 7 Αυγούστου 2025, στην κλειστή θεραπευτική κοινότητα απεξάρτησης εφήβων στην περιοχή Λατσιών – Γερίου, στις 22 Αυγούστου 2025. Οι επισκέψεις είχαν ως κύριο αντικείμενο την εξέταση των συνθηκών φιλοξενίας και διαβίωσης στις εγκαταστάσεις των θεραπευτικών κοινοτήτων απεξάρτησης της Αγίας Σκέπης, έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις των προσώπων που φιλοξενούνται εκεί, καθώς και την ανάγκη παροχής κατάλληλης στήριξης και θεραπείας σε ένα περιβάλλον που υποβοηθάει και προάγει, αφενός την απεξάρτησή τους και τη βελτίωση της ψυχοσωµατικής τους υγείας και αφετέρου, τη μελλοντική οµαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

Σύμφωνα με την κλινική διευθύντρια του προγράμματος ενηλίκων, Τίνα Παύλου, το ποσοστό επιτυχίας των ατόµων που ολοκληρώνουν όλες τις φάσεις της θεραπείας είναι 72%. Απ’ όσους δε, διακόπτουν το πρόγραµµα, περίπου το 50% επιτυγχάνει να µην υποτροπιάσει και δεν ξαναγίνονται χρήστες. Ο μέσος χρόνος χρήσης ουσιών των ατόµων που εντάσσονται στην κλειστή δοµή είναι περίπου 10 – 15 χρόνια. Στην έκθεση αναφέρεται ότι στη θεραπευτική κοινότητα ενηλίκων στο Φιλάνι διέµεναν, κατά τον χρόνο της επίσκεψης, 16 άτοµα, ενώ υπάρχει λίστα αναµονής ατόµων που επιθυµούν να ενταχθούν στα προγράµµατα της Αγίας Σκέπης. Η πλειονότητα των ατόµων που φιλοξενούνται στον χώρο είναι, συνήθως, πρόσωπα τα οποία είτε έχουν χάσει (προτού ενηλικιωθούν) τον ένα ή/ και τους δύο γονείς τους, είτε οι ίδιοι οι γονείς τους ήταν ή/και είναι χρήστες ουσιών, είτε αποτέλεσαν θύµατα σεξουαλικής ή άλλης εκμετάλλευσης για σκοπούς εξασφάλισης της δόσης τους.

Όπως αναφέρεται, πρόθεση της θεραπευτικής κοινότητας Αγίας Σκέπης είναι να δημιουργήσει, χώρο για τη φιλοξενία ευάλωτων οµάδων, όπως εγκύων, μητέρας – παιδιού, καθώς και προσώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς άτοµα.

Όσον αφορά στη θεραπευτική κοινότητα εφήβων στην περιοχή Λατσιών – Γερίου, η οποία βρίσκεται σε λειτουργία από το 2019, αυτή φιλοξενεί άτοµα από 13 – 19 ετών. Όταν πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, διέμεναν εκεί εννέα αγόρια, εκ των οποίων τα δύο έχουν ολοκληρώσει το πρόγραµµα και είναι σε πορεία επανένταξης, καθώς και δύο κορίτσια ηλικίας 15 και 16 ετών. Το πρόγραμμα αποθεραπείας διαρκεί από 6-9 μήνες και είναι εθελοντική η ένταξη.

Αίσθηση προκαλούν οι αναφορές των λειτουργών της δομής για προκατάληψη από ορισµένους εκπαιδευτικούς των δηµοσίων σχολείων προς τα παιδιά της θεραπευτικής κοινότητας εφήβων, κάτι εγείρει, όπως έχει προαναφερθεί, προβληματισμό. Συγκεκριμένα, «ως έχει αναφερθεί, η αντιμετώπιση των παιδιών από πλευράς των διδασκόντων στις σχολικές αίθουσες θα μπορούσε να είναι περισσότερο ενθαρρυντική αφού, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί προκατάληψη από τους ίδιους τους διδάσκοντες προς τα παιδιά της θεραπευτικής κοινότητας».

Η Επίτροπος εισηγείται επί τούτου όπως, το υπουργείο Παιδείας λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή των όποιων φαινομένων προκατάληψης που πιθανόν να υπάρχουν εναντίον των παιδιών που είναι σε πρόγραµµα θεραπείας και να διασφαλίσει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί τυγχάνουν της αναγκαίας εκπαίδευσης, ώστε να μεταχειρίζονται ισότιµα όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, ιδίως όσα είναι ιδιαίτερης ευαλωτότητας, (όπως αυτά του προγράμματος θεραπείας).

Όσον αφορά στην οικονοµική ενίσχυση που παρέχεται στη θεραπευτική κοινότητα ενηλίκων, η Επίτροπος ζητά από το υπουργείο Υγείας αυτή να έχει σταθερό χαρακτήρα και ζητά την ενίσχυση της Στέγης ώστε να πραγματοποιήσει την επέκταση της δομής στο Φιλάνι.