Σταδιακή εξασθένηση της σεισμικής ακολουθίας στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων διαπιστώνει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το οποίο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τόσο τα μεγέθη όσο και η συχνότητα των σεισμών παρουσιάζουν κάμψη. Παρά την ομαλή εξέλιξη, το Τμήμα υπογραμμίζει ότι το ενδεχόμενο εκδήλωσης νέων ισχυρών δονήσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν και οι πιθανότητες μειώνονται με τον χρόνο.

Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου. Στο πρώτο πεντάωρο σημειώθηκαν δύο έντονα αισθητοί σεισμοί, μεγέθους 5,2 και 5,3 Ρίχτερ, που έγιναν αντιληπτοί σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας, αλλά και στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου.

Η επακόλουθη σεισμική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με περισσότερους από 200 καταγεγραμμένους σεισμούς μέσα σε 48 ώρες από τον ίδιο εστιακό χώρο. Δεκάδες από αυτούς έγιναν αισθητοί, ενώ 16 είχαν μέγεθος μεταξύ 3,0 και 4,5 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Τμήμα, την τελευταία περίοδο των 42 ωρών παρατηρείται ομαλή εξέλιξη της ακολουθίας και σταδιακή απόσβεση του φαινομένου. Η ανάλυση των δεδομένων συνεχίζεται και οι σχετικές ενημερώσεις δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου.

ΚΥΠΕ