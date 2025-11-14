Η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α’ δηλώνει ότι οι πρόσφατες δυναμικές κινητοποιήσεις της συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση προβλημάτων τα οποία, όπως αναφέρει, όφειλε το κράτος να είχε διευθετήσει χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση των επαγγελματιών.

Σε ανακοίνωσή της, η Συντεχνία σημειώνει ότι οι κινητοποιήσεις από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου οδήγησαν στην τροποποίηση των Κανονισμών για τα ύψη και μήκη των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και στην εγγραφή των καρότσων φυσερών. Πρόκειται, σύμφωνα με την ίδια, για ζητήματα που είχαν καταστήσει τους μεταφορείς «παράνομους» χωρίς δική τους ευθύνη, με όλες τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την καθοδήγηση της Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ, αναφέρει ότι κατάφερε να πείσει όλους τους εμπλεκομένους να προχωρήσουν σε άμεση επίλυση των προβλημάτων. Παράλληλα, εκφράζει ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και προς βουλευτές και κόμματα που συνέβαλαν στη διαδικασία κατ’ επείγοντος για την ψήφιση των τροποποιήσεων.

Η Συντεχνία υπογραμμίζει ότι «η ομοψυχία και η σταθερή προσήλωση» των μελών της στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία των κινητοποιήσεων. Τονίζει, τέλος, ότι η ενότητα αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των αιτημάτων και καλεί τα μέλη της να παραμείνουν συσπειρωμένα.

ΚΥΠΕ