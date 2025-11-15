Η Αυτόνομη Κίνηση Μαθητών ΕΦΕΝ κατηγορεί την Αστυνομία Κύπρου για «απροκάλυπτη επίθεση» κατά της μαθητικής αντικατοχικής πορείας που κατέληξε την Παρασκευή στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η οργάνωση υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας έγιναν σπρωξίματα και έγινε χρήση χημικών σε κοντινή απόσταση εις βάρος ανήλικων μαθητών.

Η ΕΦΕΝ αναφέρει ότι η Αστυνομία ενήργησε «μετά από κυβερνητικές εντολές» και ότι στόχος της ήταν «να σπείρει την τρομοκρατία» σε μια ειρηνική μαθητική κινητοποίηση. Προσθέτει ότι «χωρίς καμία πρόκληση» οι αστυνομικές δυνάμεις «προέταξαν τις ασπίδες» και απώθησαν τους διαμαρτυρόμενους.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «σε μια μέρα όπου διαμαρτυρόμαστε για το ψευδοκράτος, η Αστυνομία επέλεξε να προστατεύσει τους κατακτητές και όχι να κάνει τη δουλειά της».