Εν αναμονή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που προκήρυξε το Υφυπουργείο Τουρισμού στις 17 Σεπτεμβρίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την κατασκευή της Μαρίνας Πάφου στην τοποθεσία Πότιμα της Κισσόνεργας, βρίσκονται οι φορείς της επαρχίας. Το έργο κρίνεται κεφαλαιώδους σημασίας για την περαιτέρω τουριστική, οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της επαρχίας και προσδοκία όλων είναι ότι η για πολλοστή φορά επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, όλες αυτές τις δεκαετίες, θα αποδειχθεί αυτή τη φορά και η τελική.

Σύμφωνα με την προκήρυξη το έργο περιλαμβάνει θαλάσσια ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένης Μαρίνας χωρητικότητας χιλίων θέσεων σκαφών αναψυχής, τόσο για την θαλάσσια, όσο και για την χερσαία ζώνη. Οι θέσεις για ελλιμενισμό θα πρέπει να ανέρχονται στο 70-80% της συνολικής χωρητικότητας της μαρίνας, ενώ για την ξηρά στο υπόλοιπο ποσοστό.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει επίσης οικιστική και εμπορική ανάπτυξη που μπορεί να αφορά σε ξενοδοχειακές υποδομές, καθώς και σε υποδομές φιλοξενίας κρουαζιερόπλοιων.

Για τους σκοπούς του έργου, αναφέρεται στην προκήρυξη, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας προτίθεται να προχωρήσει σε μια διαδικασία δύο φάσεων ανοιχτού τύπου, η οποία περιλαμβάνει την παρούσα φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στη συνέχεια την φάση πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Για την Μαρίνα Πάφου αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την πρόσφατη παρουσίαση των μεγάλων έργων που προγραμματίζονται στην επαρχία από πλευράς Κυβέρνησης. Η προκήρυξη της Μαρίνας Πάφου, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αποτελεί έργο-σταθμό, που αναμένεται να αναδείξει την πόλη σε κορυφαίο θαλάσσιο και τουριστικό προορισμό.

Πρόκειται για ανάπτυξη 165 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας 1.000 σκαφών αναψυχής, που θα ενισχύσει την οικονομία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει συνολικά το τουριστικό προϊόν της επαρχίας, τόνισε.