Συνέντευξη Τύπου για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την υπόθεση του πολιτικού κρατούμενο Κενάν Αγιάς πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, εκ μέρους του Παρατηρητηρίου για τη δίκη του Κενάν Αγιάς, ο Αλέκος Μιχαηλίδης επανέλαβε την πολιτική φύση της έκδοσης, καταδίκης και συνεχιζόμενης κράτησης του Κενάν Αγιάς, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο και στην ανοικτή φυλακή από τις 2 Σεπτεμβρίου 2025. Επεσήμανε ότι ο Κενάν καταζητείτο, συνελήφθη, εκδόθηκε, δικάστηκε και καταδικάστηκε για την καταγωγή και τις πολιτικές του πεποιθήσεις. «Ούτε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ούτε το Ανώτατο Δικαστήριο ούτε το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χανσεάτης στο Αμβούργο ούτε η πολιτική ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είχαν ενώπιόν τους οποιαδήποτε απόδειξη αξιόποινης πράξης του Κούρδου αγωνιστή», δήλωσε, τονίζοντας πως η τύχη του Κούρδου αγωνιστή παραμένει στον αέρα.

Χαρακτηρίζοντας επιτακτική ανάγκη την άμεση απελευθέρωση και επιβεβαίωση του καθεστώτος πολιτικού ασύλου, ο Αλέκος Μιχαηλίδης σημείωσε πως οποιαδήποτε καθυστέρηση από τις κυπριακές αρχές, θα βαραίνει ηθικά την Κυπριακή Δημοκρατία, ως η ίδια να αναγνωρίζει δικαίωμα στην Τουρκία να διώκει, να καταδικάζει, να υποχρεώνει ευρωπαϊκά κράτη να φυλακίζουν Κούρδους αγωνιστές.

Στη δική του παρέμβαση, ο νομικός και μέλος της ομάδας υπεράσπισης του Κενάν Αγιάς, Ευστάθιος Ευσταθίου, ανέφερε πως έχει κατατεθεί προσφυγή -τον Οκτώβριο του 2025- στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Γερμανίας, καθώς η καταδίκη του δεν στηρίζεται σε πράξεις βίας συμμετοχή σε εγκληματική δραστηριότητα. «Αντίθετα στηρίζεται κυρίως στη συμμετοχή του σε εννέα ειρηνικές διαδηλώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις κουρδικού ενδιαφέροντος», πρόσθεσε.

Όπως επεσήμανε, παρόλο που το γερμανικό δικαστήριο αναγνωρίζει ως νόμιμες τις παραπάνω πράξεις, θεωρεί πως τελέστηκαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, «μπορούν να αποκτήσουν ποινικό χαρακτήρα». Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ευστάθιο Ευσταθίου, συγκρούεται με μια θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Υπογράμμισε δε πως αν ο Κενάν Αγιάς δικαζόταν στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, καμία από αυτές τις πράξεις δεν θα αποτελούσαν ποινικό αδίκημα. «Το ίδιο ισχύει και για το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών νομικών συστημάτων και για αυτόν τον λόγο υπήρξε ανάγκη προσφυγής στο ΕΔΑΔ», είπε, προσθέτοντας ότι η καταδίκη του Κενάν Αγιάς παραβιάζει το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης.

«Με βάση τα κριτήρια του Συμβουλίου της Ευρώπης, η υπόθεση του Κενάν Αγιάς παρουσιάζει όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά μιας πολιτικά υποκινούμενης δίωξης», δήλωσε, μιλώντας για περιορισμό βασικών ελευθεριών όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά για ολόκληρη την κουρδική κοινότητα στην Ευρώπη και αλλού. Ανέφερε, καταληκτικά, πως ο Κούρδος αγωνιστής δεν θα αιτηθεί χορήγηση ολιγόωρης άδειας, κατ’ οίκον περιορισμό ή άλλη διευκόλυνση όπως απονομή χάριτος, για ηθικούς και πολιτικούς λόγους, απορρίπτοντας θεμελιωδώς την καταδίκη του από τις γερμανικές αρχές.

Ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, χαρακτήρισε εξωφρενική την υπόθεση της δίωξης και φυλάκισης του Κενάν Αγιάς, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κρατά στη φυλακή έναν άνθρωπο, όχι γιατί τον θεωρεί ένοχο για ένα έγκλημα τρομοκρατικής ή βίαιης πράξης, αλλά γιατί αυτό ήταν η απαίτηση του Ερντογάν και της τουρκικής κυβέρνησης, την οποία υλοποίησε η κυπριακή κυβέρνηση διά μέσου της Γερμανίας. Πρόσθεσε, επίσης, πως βρίσκεται στη φυλακή ένας Κούρδος αγωνιστής γιατί -αυθαίρετα- η πολιτική του δράση συνδέθηκε με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο η γερμανική κυβέρνηση εντάσσει στις τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα έπρεπε ποτέ να εκτελέσει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, πρώτα και κύρια γιατί ο Κενάν Αγιάς είναι αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας και δεύτερον, γιατί κράτος-μέλος της ΕΕ έχει υποχρέωσει να αρνηθεί εκτέλεση εντάλματος, αν υπάρχει κίνδυνος δίωξης για πολιτικά φρονήματα», επεσήμανε, σημειώνοντας πως στην Κύπρο το ίδιο το PKK δεν θεωρείται και δεν θεωρήθηκε ποτέ τρομοκρατική οργάνωση. «Συνεχίζουμε να απαιτούμε την απελευθέρωση του Κενάν Αγιάς από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη», κατέληξε.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο πρώην βουλευτής Γιώργος Περδίκης, επανέλαβε το αίτημα για άμεση απελευθέρωση του Κενάν Αγιάς, τονίζοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συναινέσει στην καταδίκη ενός αθώου, ενός ανθρώπου που δεν έχει εμπλακεί σε καμία απολύτως τρομοκρατική πράξη, ενός ανθρώπου που στην Κύπρο δεν θα είχε καταδικαστεί ποτέ. «Στείλαμε έναν άνθρωπο αθώο, έναν άνθρωπο που αναγνωρίσαμε ως πολιτικό πρόσφυγα, να δικαστεί στη Γερμανία και να καταδικαστεί άδικα», είπε μιλώντας για σοβαρό ηθικό και πολιτικό ζήτημα που προκύπτει και από τη συνεχιζόμενη κράτησή του και που αφήνει εκτεθειμένη την κυπριακή κυβέρνηση.