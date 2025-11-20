Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, με τη συνεισφορά της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ανακοίνωσε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στο Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, την έναρξη της εκστρατείας «Κανένα παιδί χωρίς γάλα στην Κύπρο 2026». Πρόκειται για μια καινοτόμο κοινωνική πρωτοβουλία που στοχεύει στη στήριξη ευάλωτων οικογενειών με παιδιά, μέσω της παροχής δωρεάν φρέσκου γάλακτος από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η δράση «Κανένα Παιδί χωρίς Γάλα» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον μετασχηματισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών παροχών. Με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και της Χαραλαμπίδης Κρίστης, διαμορφώνονται στοχευμένες κοινωνικές παροχές και τίθενται οι βάσεις για ένα πιο σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα στήριξης.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η εταιρεία θα προσφέρει δωρεάν φρέσκο γάλα στις οικογένειες που το έχουν ανάγκη, μέσω vouchers τα οποία θα αποστέλλονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας για εξαργύρωση σε επιλεγμένα σημεία πώλησης παγκύπρια.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Χαραλαμπίδης Κρίστης, κ. Αλέξης Χαραλαμπίδης, υπογράμμισε ότι από το 1945 το γάλα αποτελεί για την εταιρεία σύμβολο ζωής, φροντίδας και ελπίδας, σημειώνοντας πως η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία δεν αποτελεί επιλογή, αλλά βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της.

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, κ. Ιωάννης Βασιλειάδης, τόνισε ότι η πρωτοβουλία έχει ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, στηρίζοντας παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Ανέφερε ακόμη ότι πρόκειται για ένα πρώτο, αλλά βαθιά ανθρώπινο και καινοτόμο βήμα προς μια πιο δίκαιη, ευαισθητοποιημένη και κοινωνικά ενωμένη Κύπρο.

Κλείνοντας, εξέφρασε ευχαριστίες προς τη Χαραλαμπίδης Κρίστης για την έμπρακτη κοινωνική της προσφορά, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή δράση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς στοχευμένες πρωτοβουλίες μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία.