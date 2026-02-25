Τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί η κρίση του αφθώδους πυρετού στην κτηνοτροφία, την αγροτική παραγωγή και τις εξαγωγές χαλουμιού ανέδειξε ο Μάκης Κεραυνός, μιλώντας στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο παρουσίασης των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας για την Πολιτική Συνοχής.

Ο Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι «η γεωγραφία δεν μπορεί να καθορίζει τις ευκαιρίες», ενώ στο κλείσιμο της παρέμβασής του αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόσφατη υγειονομική κρίση στην Κύπρο, σημειώνοντας πως η γεωργία και η κτηνοτροφία οφείλουν να παραμείνουν βασικός πυλώνας της Πολιτικής Συνοχής.

Όπως ανέφερε, η εμφάνιση αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα και αγελάδες τις τελευταίες ημέρες οδήγησε στην ανάγκη θανάτωσης χιλιάδων ζώων, προκαλώντας άμεσο πλήγμα σε παραγωγούς και αλυσιδωτές επιπτώσεις στη διατροφική αλυσίδα, τη μεταποίηση και τη βιομηχανική παραγωγή. Ειδική αναφορά έκανε στη μείωση της πρώτης ύλης για γάλα, γιαούρτι και τυροκομικά, τονίζοντας ότι το χαλλούμι, ως ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της Κύπρου, κινδυνεύει να επηρεαστεί άμεσα.

Ο κ. Κεραυνός κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Πολιτικής Συνοχής, επισημαίνοντας ότι η ισόρροπη ανάπτυξη αφορά κατεξοχήν τις περιφέρειες, τις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιωτικά κράτη.

Πολιτική Συνοχής και κυπριακές προτεραιότητες

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της εσωτερικής ανθεκτικότητας της ΕΕ και στη στρατηγική αυτονομία, χαρακτηρίζοντας την Πολιτική Συνοχής ως τον «ακρογωνιαίο λίθο της Ενιαίας Αγοράς». Όπως σημείωσε, η πολιτική αυτή έχει συμβάλει διαχρονικά στον εκσυγχρονισμό υποδομών, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την έρευνα και καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή απόδοση.

Ειδικά για την Κύπρο, ανέφερε ότι την περίοδο 2014-2020 οι παρεμβάσεις της Πολιτικής Συνοχής συνέβαλαν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 6% και στη δημιουργία άνω των 25.000 θέσεων εργασίας, με αντίστοιχες προσδοκίες και για το πρόγραμμα «Θάλεια» 2021-2027.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι ως μικρό νησιωτικό κράτος-μέλος, η Κύπρος δεν απολαμβάνει αυτόματα όλα τα οφέλη της Ενιαίας Αγοράς, σημειώνοντας ότι η Πολιτική Συνοχής λειτουργεί ως μηχανισμός άρσης δομικών ανισοτήτων και στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαπραγματεύσεις και επόμενα βήματα

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον νέο Κανονισμό NRPP, δήλωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα ακολουθήσει δομημένη προσέγγιση, με στόχο την κατάθεση κειμένων συμβιβασμού που θα εξασφαλίζουν ευρεία στήριξη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κύπρος θα φιλοξενήσει άτυπη υπουργική συνάντηση για την Πολιτική Συνοχής στη Λευκωσία στις 21-22 Μαΐου 2026, με επίκεντρο το δικαίωμα παραμονής και τις προκλήσεις των νησιών.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε την Πολιτική Συνοχής ως στρατηγικό εργαλείο για το μέλλον της Ευρώπης, καλώντας σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να παραμείνει ισχυρή, σύγχρονη και αποτελεσματική.

ΚΥΠΕ