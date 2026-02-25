«Καθοριστικής σημασίας είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας», υπογράμμισε η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, στη διάρκεια διάσκεψης για τον αφθώδη πυρετό που μαστίζει, ήδη, φάρμες της Κύπρου, προκαλώντας τη θανάτωση αγελάδων και αιγοπροβάτων. «Έγνοια μας είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης», είπε η Υπουργός και διευκρίνισε πως θα είναι δίπλα στους κτηνοτρόφους καθώς και ότι γίνονται επαφές για να διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν οι εξαγωγές.

Συγκεκριμένα η κ. Παναγιώτου ανέφερε πως η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κατάσταση με σοβαρότητα, σχέδιο και πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχει ο πρωτογενής τομέας για την οικονομία και την κοινωνία μας. «Πρώτιστος στόχος είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της νόσου και η αποτελεσματική στήριξη των ανθρώπων του τομέα που επηρεάζονται».

Η Κυβέρνηση στέκεται με αποφασιστικότητα δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, και δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου μας, υπογράμμισε η Υπουργός και πρόσθεσε: «Κανείς δεν μένει μόνος και κανένας κλάδος δεν θα αφεθεί εκτεθειμένος. Η προστασία της παραγωγής και η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελούν προτεραιότητα και αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες ενέργειες και συντονισμένες παρεμβάσεις».

Τώρα είναι η ώρα της συλλογικής προσπάθειας. Με την έναρξη του εμβολιασμού και με στοχευμένες δράσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχωρούμε στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων για την ουσιαστική στήριξη των επηρεαζόμενων κλάδων. Η επικοινωνία με τους ανθρώπους του τομέα είναι συνεχής, είναι άμεση, είναι ανοικτός ο δίαυλος επικοινωνίας ώστε κάθε ζήτημα που ανακύπτει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή και όταν προκύψουν προβλήματα θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, είπε.

Θα έχω συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις ακριβώς για τον σκοπό αυτό, επεσήμανε η Υπουργός.

Καθοριστικής σημασίας είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της νόσου και είναι γνωστά σε κάθε κτηνοτρόφο. Η συνεργασία όλων είναι κρίσιμη για να προστατευθεί η παραγωγή και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του τομέα.

«Παράλληλα, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και σε συντονισμό με τρίτες χώρες, ώστε να μην επηρεαστεί η εξαγωγή του χαλλουμιού. Η προστασία του είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομία, την εξαγωγική δυναμική της χώρας και τη διεθνή αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε. Υπενθύμισε, επίσης, ότι έχει ξεκαθαριστεί από την ΕΕ ότι και μετά τον εμβολιασμό είναι ασφαλή κρεάτων και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε η διαδικασία του εμβολιασμού και όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται να βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση και στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η Κυβέρνηση είναι παρούσα με σχέδιο, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Στόχος είναι να προστατευθεί η παραγωγή, να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου και να στηριχθούν ουσιαστικά οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα που αποτελούν βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και της ζωής της υπαίθρου.

Τι ανέφεραν οι κτηνοτρόφοι

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών κλάδων, παρά την εύλογη ανησυχία τους, χαιρέτισαν τον ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με το Υπουργείο, θέτοντας ο καθένας τις προτεραιότητες του δικού του τομέα:

Ο Μάριος Κωνσταντίνου πρόεδρος του Συνδέσμου Τυροκόμων εστίασε στη διατήρηση της ροής της παραγωγής και στην προστασία της φήμης των κυπριακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, τονίζοντας πως η ποιότητα και η ασφάλεια δεν τίθενται υπό διακινδύνευση.

Ο Νίκος Παπακυριακού Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων αφού ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή επηρεαζόμενος είναι ο πρωτογενής τομέας εξήρε την αγαστή συνεργασία μεταξύ των παραγωγών τονίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού η όλη κατάσταση.

Ο Πέτρος Καϊλάς πρόεδρος του Συνδέσμου Χοιροτρόφων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις φάρμες, ζητώντας συνεχή ενημέρωση των παραγωγών για την αποτροπή της μεταφοράς του ιού. Πρόσθεσε ότι τα τηλέφωνα του Υπουργείου είναι ανοικτά 24 ώρες. Εξήγησε ότι θα πληγεί ανεπανόρθωτα ο τομέας της χοιροτροφίας, υπογραμμίζοντας ότι μετά τους εμβολιασμούς τα κρέατα δεν θα μπορούν να εξαχθούν.

Ο Σωτήρης Καδής πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων τόνισε τη σημασία της οικονομικής στήριξης των παραγωγών που πλήττονται άμεσα από τους περιορισμούς, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Υπουργού και κάλεσε τα μέλη του να ακολουθήσουν για να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια.

Η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι μετά τους παραγωγούς θα πραγματοποιήσει συνάντηση με όλες τις αγροτικές οργανώσεις, προκειμένου να συζητήσουν για τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και να επιλυθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν στο πεδίο.