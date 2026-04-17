Αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με την κυπριακή αγορά ακινήτων κατά το 2025 καταγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεσή της PwC Κύπρου για τον κλάδο.

Η στροφή των αγοραστών προς τα διαμερίσματα φαίνεται πλέον να εδραιώνεται, όπως επίσης και η αγορά ακινήτων από ξένους στις παράλιες περιοχές.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η αγορά στην Κύπρο κατέγραψε αισθητή ανάπτυξη το 2025, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, τόσο σε όγκο, όσο και σε αξία συναλλαγών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της PwC Κύπρου για την κυπριακή αγορά ακινήτων το 2025, τα οικιστικά ακίνητα παρέμειναν ο βασικός οδηγός της αγοράς, με συνολικές αξίες συναλλαγών ύψους €4,5 δισ., (69% του συνόλου).

Αξιοσημείωτη, αναφέρεται, ήταν η αύξηση στην αξία των συναλλαγών για διαμερίσματα, τα οποία αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα ανάπτυξης το 2025, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% του συνολικού ρυθμού αύξησης σε αξίες συναλλαγών.

Όπως προκύπτει, τόσο οι απλησίαστες τιμές για τις κατοικίες, όσο και το γεγονός ότι τα διαμερίσματα προσφέρονται για επένδυση, κυρίως από ξένους αγοραστές, έδωσαν σημαντική ώθηση στο συγκεκριμένο είδος ακινήτου.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο δείχνει να διαμορφώνει και τις τάσεις της αγοράς στο επενδυτικό κυρίως κομμάτι, είναι ότι η ζήτηση από ξένους αγοραστές αυξήθηκε κατά 16% το 2025, υποδηλώνοντας επιτάχυνση της δραστηριότητας των συναλλαγών από ξένους. Οι παραλιακές πόλεις της Πάφου, Λάρνακας και Λεμεσού συνεισέφεραν από κοινού περίπου το 80% της αύξησης των ακινήτων που αποκτήθηκαν από ξένους αγοραστές κατά τη διάρκεια του έτους.

Στο κομμάτι των πολυτελών κατοικιών (αξίας άνω των €1,5 εκ.) οι αγοραπωλησίες παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα το 2025, με 203 συναλλαγές συνολικής αξίας €550 εκ., αντιπροσωπεύοντας το 8% της συνολικής αξίας του κλάδου. Η Λεμεσός συνεχίζει να κυριαρχεί στην αγορά κατοικιών υψηλής αξίας, αν και η συνεισφορά της μειώθηκε από 76% το 2024 σε 61% το 2025. Η Πάφος κατέγραψε αύξηση συναλλαγών πολυτελών κατοικιών, αντιπροσωπεύοντας το 28% του συνολικού τμήματος, σε σύγκριση με 18% το 2024.

Τέλος, στο γενικότερο της πλαίσιο, η αγορά ακινήτων κατέγραψε αισθητή ανάπτυξη το 2025, φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία συναλλαγών. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα €6,5 δισ. κατά το 2025, σημειώνοντας ετήσια αύξηση ύψους 8% (2024: €6 δισ.), ενώ ο συνολικός αριθμός συναλλαγών αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 25.600 κατά το 2025 (2024: 24.700). Όλες οι επαρχίες παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε αξία συναλλαγών το 2025, με εξαίρεση τη Λεμεσό, η οποία κατέγραψε οριακή μείωση, διατηρώντας ωστόσο την κυριαρχία της σε μερίδιο αγοράς (41% της συνολικής αξίας συναλλαγών).

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος και Επικεφαλής του Κλάδου Ακινήτων της PwC Κύπρου, ανέφερε ότι «ο κλάδος των ακινήτων καλείται να προσαρμοστεί και να μετασχηματιστεί, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, στις ποιοτικές υποδομές και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Σε ένα περιβάλλον ταχύτατων αλλαγών, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και των οποίων ο αντίκτυπος στον τομέα παραμένει αβέβαιος, οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να επανεξετάζουν διαρκώς τις προτεραιότητές τους και να εναρμονίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις με τις μελλοντικές ανάγκες της χώρας».