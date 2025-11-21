Πληθαίνουν οι καταγγελίες από πολίτες οι οποίοι καταγγέλλουν ότι γατάκια εξαφανίζονται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, το οποίο σημειώνει ότι οι καταγγελίες εδράζονται και στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα άτομα «να συλλαμβάνουν νεαρά γατάκια με σοβαρές υποψίες ότι τα καταναλώνουν».

Το κόμμα καλεί την Αστυνομία να διερευνήσει άμεσα τις σχετικές καταγγελίες, τονίζοντας ότι θα βοηθήσει τις αστυνομικές αρχές και ιδιαίτερα την αστυνομία για τα ζώα, «για να εξιχνιαστούν άμεσα οι καταγγελίες των πολιτών και να στοιχειοθετηθούν».

Μάλιστα, όπως αναφέρει, το κόμμα έχει ήδη στην κατοχή του «έγκυρες πληροφορίες (και μαρτυρίες) για συγκεκριμένες περιπτώσεις», τις οποίες εάν και εφόσον του ζητηθούν θα τις καταθέσει στο αρχηγείο της αστυνομίας.

Αυτές οι πληροφορίες, καταλήγει, «εκπέμπουν μια άσχημη εικόνα για την χώρα μας και ιδιαίτερα όταν η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026».