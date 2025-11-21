Έντονη διαμαρτυρία εκφράζει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), για τη χθεσινή γραπτή ενημέρωση όλων των συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σχετικά με την πρόθεση αφαίρεσης μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων DRG (Diagnosis Related Groups) από τον υφιστάμενο κατάλογο, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τον ΠΑΣΙΝ — τον συλλογικό φορέα εκπροσώπησης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων — και χωρίς τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων στα νοσηλευτήρια.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, τυχόν υλοποίηση της πρόθεσης του ΟΑΥ υπονομεύει την οικονομική σταθερότητα του τομέα της υγείας και τη βιωσιμότητα των νοσηλευτηρίων που προσφέρουν ενδονοσοκομειακή φροντίδα ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς ανατρέπει πλήρως τον σχεδιασμό και τις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη βάση του υφιστάμενου πλαισίου. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, προστίθεται, έχουν προβεί σε σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα, προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού και διαμόρφωση υπηρεσιών και δομών με βάση τα ισχύοντα οικονομικά δεδομένα και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις — στοιχεία τα οποία ο ΟΑΥ προτίθεται να ανατρέψει μονομερώς.

Τονίζεται ότι πρέπει επίσης να γίνει απολύτως αντιληπτό ότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια λειτουργούν αποκλειστικά με ιδίους πόρους, χωρίς το «μαξιλαράκι» κάλυψης των οικονομικών ζημιών ή ελλειμμάτων από το κράτος. «Κάθε απόφαση που μεταβάλλει αιφνίδια το πλαίσιο λειτουργίας τους έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες στη βιωσιμότητά τους. Επιπρόσθετα, η έλλειψη εκ των προτέρων διαβούλευσης παραβιάζει κάθε αρχή συνεργασίας και προβλεψιμότητας, εκθέτει τον ΟΑΥ και δημιουργεί σοβαρή αναστάτωση στον τομέα της υγείας».

Ο ΠΑΣΙΝ σημειώνει πως «κατανοεί ότι ο ΟΑΥ προσπαθεί να επαναξιολογήσει το κατάλογο των εξειδικευμένων DRG. Ωστόσο, η απόφαση για μαζική αφαίρεσή τους όχι μόνο δεν επιλύει το πρόβλημα, αλλά κυρίως δεν προστατεύει τους ίδιους τους ασθενείς, καθώς δεν διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης θα παρέχονται από νοσηλευτήρια και ιατρούς με την απαιτούμενη επάρκεια, εμπειρία και υποδομές».

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, ο ΠΑΣΙΝ απαιτεί:

Άμεση απόσυρσητης πρόθεσης του ΟΑΥ για αφαίρεση των εξειδικευμένων DRG.

Διατήρηση του υφιστάμενου καταλόγου εξειδικευμένων DRG ως έχει.

Έναρξη θεσμοθετημένης και ουσιαστικής διαβούλευσης για εξεύρεση τεκμηριωμένης και αποτελεσματικής λύσης που να περιλαμβάνει:

καθορισμό των εξειδικευμένων DRG,

ποια νοσηλευτήρια διαθέτουν την επάρκεια, εμπειρία και υποδομή για την ασφαλή διεκπεραίωσή τους.

Ο ΠΑΣΙΝ προχωρεί άμεσα σε συντονισμό με τα Μέλη του για εξέταση μέτρων αντίδρασης, σε επαφές με θεσμικούς φορείς, καθώς και σε δημόσια ανάδειξη του θέματος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υλοποιηθεί καμία απόφαση που να υπονομεύει τη λειτουργία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και την ασφάλεια των ασθενών.

Ο ΠΑΣΙΝ παραμένει στη διάθεση του ΟΑΥ για διάλογο, αλλά τονίζει πως δεν θα αποδεχθεί αιφνίδιες και μονομερείς αποφάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τον τομέα της υγείας και τη βιωσιμότητα των νοσηλευτηρίων.