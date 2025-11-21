Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε σήμερα ποινή 12 ετών φυλάκισης σε 72χρονο κατηγορούμενο, κρίνοντάς τον ένοχο μετά από παραδοχή του για κατηγορίες που αφορούσαν κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Οι δύο υποθέσεις ναρκωτικών, για τις οποίες συνελήφθη και κατηγορήθηκε ο 72χρονος, αφορούν τον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης τον Μάιο του 2022. Συγκεκριμένα, στις 13 Μαΐου 2022 στη Λεμεσό συνελήφθη 58χρονος, αφού βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 2,5 κιλών. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και 62χρονη.

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού, το οποίο επέβαλε στον 58χρονο ποινή φυλάκισης 10 ετών και στην 62χρονη ποινή φυλάκισης τριών ετών. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την κατάσχεση κοκαΐνης μεικτού βάρους 6,5 κιλών, που εντοπίστηκε στις 27 Μαΐου 2022 σε εμπορευματοκιβώτιο το οποίο είχε αφιχθεί στο Λιμάνι Λεμεσού λίγες μέρες νωρίτερα. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και δεύτερος 58χρονος. Ο 58χρονος καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε ποινή φυλάκισης 13 ετών.

Ο 72χρονος κατηγορούμενος είχε ήδη ομολογήσει στους ανακριτές της ΥΚΑΝ Λεμεσού τη συμμετοχή του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, ενώ παραδέχθηκε ότι τα τελευταία χρόνια εισήγαγε στην Κύπρο περίπου 8 κιλά κοκαΐνης. Παραδέχθηκε ότι ενεργούσε ως αποστολέας μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, εκτελώντας εντολές άλλων ατόμων. Για τις ανάγκες της παράνομης δραστηριότητας, είχε δημιουργήσει κυπριακή εταιρεία στο όνομά του για δήθεν εισαγωγή ακριβών πούρων και είχε ενοικιάσει αποθήκη στη Λεμεσό, όπου αποθήκευε τρία παλέτα με κιβώτια που περιείχαν συσκευασίες ναρκωτικών.

Ο 72χρονος Έλληνας υπήκοος καταζητείτο από τις κυπριακές Αρχές από τον Ιούνιο του 2022, μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η σύνδεσή του με τις υποθέσεις επιβεβαιώθηκε μέσω γενετικού υλικού (DNA) που βρέθηκε στα ναρκωτικά.