Σειρά οδικών εργασιών σε βασικές οδικές αρτηρίες των επαρχιών Λεμεσού, Λευκωσίας και Λάρνακας, οι οποίες θα επιφέρουν κατά τόπους ρυθμίσεις στην τροχαία κίνηση τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας (Α1), από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2025, εκτός Παρασκευής και Σαββατοκύριακων και μεταξύ 20:00–05:30, θα διεξάγονται εργασίες οδικής σήμανσης. Οι εργασίες θα γίνονται τμηματικά, με κλείσιμο μίας λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λευκωσία.

Στον αυτοκινητόδρομο Κοφίνου–Λάρνακας, στις 27 και 28 Νοεμβρίου, μεταξύ 08:30–14:30, θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης του ερείσματος, με αποτέλεσμα το κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, στις 26 και 27 Νοεμβρίου, από 21:00 έως 05:30, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος στον Α1, στο ύψος των εξόδων Κοτσιάτη–Βιομηχανικής Ιδαλίου. Και οι τρεις λωρίδες προς Λευκωσία θα παραμείνουν κλειστές σε μήκος περίπου 3 χιλιομέτρων, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα, ενώ θα κλείσει και η είσοδος/έξοδος προς Κοτσιάτη.

Στη Λεμεσό, στις 23 Νοεμβρίου, από 07:00 έως 16:00, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης οδοστρώματος στον δρόμο Παρεκκλησιά–Επταγώνια (Ε109). Η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ, με τη χρήση του συστήματος STOP & GO.

Στον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας–Αγίας Νάπας, από 24 Νοεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου, καθημερινά εκτός Κυριακής και μεταξύ 08:30–16:30, θα διεξάγονται εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού σε όλο το μήκος του. Θα εφαρμόζεται τμηματικό κλείσιμο του ερείσματος, χωρίς επηρεασμό των λωρίδων κυκλοφορίας.

Επιπλέον, από 25 έως 28 Νοεμβρίου, μεταξύ 07:30–15:00, θα διενεργείται καθαρισμός επενδυμένων αυλακιών στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λευκωσίας, από τον κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο Αθηένου, επίσης με τμηματικό κλείσιμο του ερείσματος.

Το Σαββατοκύριακο 29–30 Νοεμβρίου, μεταξύ 06:30–13:30, θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης και αντικατάστασης αντανακλαστήρων στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Α2 Λευκωσίας–Λάρνακας και στην κεντρική λωρίδα του Α9 Λευκωσίας–Ακακίου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων καλεί το κοινό σε κατανόηση και τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν την προσωρινή οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

