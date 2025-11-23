Ένα πρωτοφανές και παράδοξο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λεμεσό, όταν γυναίκα φέρεται να έσπρωξε όχημα στη θάλασσα, στην περιοχή του Καρνάγιου, προκαλώντας ερωτηματικά σε πολίτες και την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πολίτες που εκείνη τη στιγμή ποδηλατούσαν κατά μήκος του ποδηλατοδρόμου, αντιλήφθηκαν τη γυναίκα να κινείται ύποπτα. Όπως αναφέρουν, η γυναίκα κατεύθυνε προς το αυτοκίνητο το οποίο ενώ είχε κατεβάσει το χειρόφρενο, έσπρωξε το όχημα με αποφασιστικές κινήσεις, μέχρι που αυτό κατέληξε στη θάλασσα.

Αμέσως μετά, η ύποπτη εγκατέλειψε το σημείο, κινούμενη νευρικά και αφήνοντας τους παρευρισκόμενους σοκαρισμένους, προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε μόλις συμβεί.

Οι πολίτες ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Περίπολα έφτασαν στη σκηνή μέσα σε λίγα λεπτά, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας επιτόπιες εξετάσεις. Μετά από διαδικασίες, το όχημα ανασύρθηκε από τη θάλασσα με ρυμουλκό και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για περαιτέρω εξετάσεις. Οι Αρχές κατάφεραν στη συνέχεια να εντοπίσουν την ιδιοκτήτρια του οχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, εξετάστηκε από κυβερνητικό ψυχίατρο, ο οποίος έκρινε ότι χρήζει νοσηλείας. Μετά από έκδοση δικαστικού διατάγματος, η γυναίκα αναμένεται να νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.