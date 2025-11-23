Πτώση της θερμοκρασίας από αύριο Δευτέρα, με τις τιμές να επανέρχονται στα κανονικά επίπεδα για την εποχή μέσα στην εβδομάδα, προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογίας. Όπως δήλωσε ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Παναγιώτης Μούσκος, αναμένονται επίσης τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή οφείλεται στη διέλευση πιο δροσερών αερίων μαζών, που θα επηρεάσουν σταδιακά ολόκληρη την Κύπρο.

«Από αύριο περιμένουμε να είναι μερικώς συννεφιασμένος ο καιρός, από το βράδυ θα έχουμε κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες. Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές στα ορεινά», σημείωσε.

Ο κ. Μούσκος είπε ακόμη ότι θα υπάρξει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. «Είμαστε τώρα πάρα πολύ πιο ψηλά από τους μέσους όρους, στους 29-30 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 26-28 στα παράλια, ενώ οι κανονικές θερμοκρασίες είναι γύρω στους 21-23 βαθμούς», εξήγησε. «Με την πτώση της θερμοκρασίες που θα έχουμε αύριο και την Τρίτη, θα είμαστε πολύ κοντά στις κανονικές τιμές για την εποχή», κατέληξε.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη μέχρι και τη Δευτέρα.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά ή και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 για να καταστούν μέχρι το απόγευμα κυρίως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά αργότερα στα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, τα βόρεια και περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, μέτριοι 4 και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και τα νότια αλλά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Τρίτη για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται μικρή άνοδος.