Η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Κοίλης, Στρουμπιού, Ακουρσού, στην επαρχία Πάφου, έχει τεθεί πλέον υπό πλήρη έλεγχο και για τον λόγο αυτό δεν θα χρειασθεί, πλην σοβαρού απροόπτου, η έλευση πτητικών μέσων από τρίτες χώρες.

Μιλώντας πριν από λίγο στο philenews ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο οποίος μετέβη στην περιοχή επιθεωρώντας από κοντά το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, τόνισε ότι πλέον η κατάσταση έχει ελεγχθεί. Για αυτό έγινε νέα τηλεφωνική επαφή με τους αρμόδιους των τριών χωρών –Ελλάδα, το Ισραήλ και την Ιορδανία– ώστε να ενημερωθούν για τις εξελίξεις.

Στο στάδιο αυτό, είπε, τα πτητικά μέσα δεν χρειάζεται να έρθουν Κύπρο, ωστόσο, είναι σε ετοιμότητα και αν προκύψει ανάγκη θα είναι στη διάθεσή μας.

Στην περιοχή παρέμειναν όλο το βράδυ ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης για να συνεχίσουν το έργο της κατάσβεσης των εστιών που είναι ακόμη ενεργές, ενώ όλη νύχτα συνέχισαν να εργάζονται και επτά καδενοφόρα μηχανήματα για την συνδρομή των πυροσβεστών.