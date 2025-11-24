Μετέτρεψε το όχημά του σε «σφαίρα» ο 26χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής σκότωσε τον 20χρονο ποδηλάτη από τη Συρία, τον οποίο παρέσυρε θανάσιμα. Ο 26χρονος τελεί υπό κράτηση για περίοδο 6 ημερών, με τις έρευνες της Τροχαίας Λεμεσού να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Από τις εξετάσεις στο σύστημα φωτοεπισήμανσης καταγράφεται ότι είχε περάσει με κόκκινο και, όπως είχε γράψει από χθες το philenews, οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Συγκεκριμένα, το όχημα του 26χρονου καταγράφηκε να τρέχει με 136 χλμ/ώρα, αντί των 50 χλμ/ώρα που είναι το όριο στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού.

Μετά τη σύλληψή του, ο 26χρονος ανακρίθηκε από τους εξεταστές της Τροχαίας Λεμεσού, δίνοντας διαφόρους ισχυρισμούς. Υποστήριξε ότι διασκέδαζε προηγουμένως στην κατοικία του και ανέφερε διαφόρους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να πάρει το όχημα και να φύγει από το σπίτι. Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος οδηγός, που παρέσυρε τον άτυχο ποδηλάτη, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 49 μg%, αντί 22 μg% που είναι το όριο, καθώς και σε προκαταρκτικό νάρκοτεστ, το οποίο ήταν θετικό.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, στον παραλιακό δρόμο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, λίγο πριν από τα φώτα τροχαίας του Εναερίου. Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ο 26χρονος οδηγούσε σαλούν όχημα με δυτική κατεύθυνση, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε τον νεαρό ποδηλάτη, ο οποίος κινούταν επίσης στον παραλιακό δρόμο. Ακολούθως, το όχημα του 26χρονου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονη και ακινητοποιήθηκε στη διαχωριστική νησίδα.

Ο 20χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 26χρονος και η 48χρονη δεν τραυματίστηκαν.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από την Τροχαία στη μεγάλη απόσταση μεταξύ του σημείου σύγκρουσης, του σημείου όπου κατέληξε το ποδήλατο και του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος — στοιχείο που καταδεικνύει αυξημένη ταχύτητα τη στιγμή της σύγκρουσης. Όπως αναφέρθηκε και χθες, σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία αστυνομικού που βρισκόταν στα προηγούμενα φώτα τροχαίας· σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο 26χρονος κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παραβίασε το κόκκινο, παράβαση που επιβεβαιώνεται και από την καταγραφή.

Τι έδειξε η νεκροτομή

Τα αίτια θανάτου του 20χρονου ποδηλάτη που χάθηκε μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Λεμεσό, κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε πως ο θάνατός του οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων, εξ αιτίας του δυστυχήματος.