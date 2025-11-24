Συγκλόνισε τους πάντες ο Μάριος Ραφαήλ Σάββα, μαθητής του Ειδικού Σχολείου Απόστολος Βαρνάβας στο Λιοπέτρι, απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έσπευσε επί τόπου το πρωί της Δευτέρας, για τα 22α γενέθλια άλλου μαθητή.

Ο Μάριος Ραφαήλ έγινε η φωνή όλων των ατόμων με αναπηρία στην Ελεύθερη Αμμόχωστο και ζήτησε τη δημιουργία χώρου, ώστε ν’ απασχολούνται και να έχουν μέλλον όσοι συμπληρώνουν το 22ο έτος της ηλικίας τους.

Αφότου εξήρε το έργο που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας, ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την απόφαση όπως παραταθεί για ένα χρόνο η φοίτηση σε Ειδικά Σχολεία.

Παραθέτουμε αυτούσια όσα υπόλοιπα ανέφερε ο Μάριος Ραφαήλ, με την ελπίδα το αίτημά του για το αυτονόητο να εισακουστεί από την πολιτεία:

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παράταση ζωής που δώσατε στους φίλους μας. Μας δώσατε χαρά και ελπίδα. Όμως η χαρά κρατά λίγο, γιατί η παράταση είναι μόνο για ένα χρόνο. Οι φίλοι μας που θα φύγουν φοβούνται κι εγώ ίσως είμαι ο επόμενος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Στην επαρχία Αμμοχώστου δεν υπάρχει κανένα μέρος για εμάς μετά τα 21 και αυτό μας πληγώνει επειδή δεν θέλουμε να μείνουμε χωρίς μάθηση, χωρίς στήριξη, χωρίς μια αγκαλιά. Κύριε Πρόεδρε θέλουμε κι εμείς να έχουμε μια θέση στην κοινωνία, θέλουμε να νιώθουμε στήριξη και να μπορούμε να δουλέψουμε, να έχουμε ευκαιρίες όπως όλοι οι άνθρωποι. Έχουμε όνειρα, ταλέντα, έχουμε δύναμη απλώς χρειαζόμαστε το σωστό μέρος για να συνεχίσουμε. Σας παρακαλούμε μην μας αφήσετε να σταματήσουμε τα όνειρά μας εδώ, να δημιουργούμε, να εργαζόμαστε και να νιώθουμε πως είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας και μας ακούτε».

Σημειώνεται πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθισε σε σύσκεψη με γονείς και εκπαιδευτικούς και σε δηλώσεις του που ακολούθησαν προανήγγειλε ουσιαστικές παρεμβάσεις από την Κυβέρνηση, ώστε τα παιδιά των ειδικών σχολείων να έχουν δεύτερη ευκαιρία.