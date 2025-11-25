Τα αυξημένα περιστατικά καρκίνου φαίνεται ότι αγγίζουν πλέον, και στην πράξη, το ταμείο του Γενικού Συστήματος Υγείας με τον επίσης αυξανόμενο αριθμό των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση να επηρεάζει ταυτόχρονα, τον φετινό προϋπολογισμό.

Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2025, κατατέθηκε στη Βουλή, με τον ΟΑΥ να ζητά την αποδέσμευση €90 εκατ. τα οποία θα καλυφθούν από τα αυξημένα έσοδα χωρίς να απαιτείται η άντλησή τους από το υπάρχον αποθεματικό.

Στον κατάλογο των αυξημένων εξόδων, οι εξειδικευμένες θεραπείες αλλά και η αύξηση στον αριθμό των εξειδικευμένων χειρουργικών επεμβάσεων με ειδική επισήμανση στη ρομποτική προστατεκτομή.

Αναλυτικά και σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα, «η αύξηση των δαπανών οφείλεται κυρίως σε:

– Αύξηση της αποζημίωσης των νοσηλευτηρίων των οποίων πέραν του 75% των περιστατικών είναι ογκολογικά και τα οποία παρέχουν την ειδικότητα της παθολογικής ογκολογίας

– Αύξηση της δαπάνης για την αιμοκάθαρση, (λόγω της αύξησης του αριθμού των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση), και της δαπάνης για ρομποτική προστατεκτομή (λόγω αύξησης του αριθμού των περιστατικών)

– Αύξηση στην πρόνοια για αποζημίωση φαρμάκων λόγω ένταξης νέων καινοτόμων θεραπειών στο ΓεΣΥ αλλά και εξαιτίας της χορήγησης φαρμάκων μέσω της διαδικασίας των ονομαστικών αιτημάτων».

Περαιτέρω ο ΟΑΥ, επικαλείται «αύξηση της αποζημίωσης των περιστατικών τα οποία άλλαξαν κατηγορία, από κανονικά σε εξειδικευμένα περιστατικά, όπως για παράδειγμα των περιστατικών νεογνών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Μακάριου Νοσοκομείου» και γενικά «τις αυξημένες ανάγκες των δικαιούχων για εξειδικευμένα περιστατικά όπως καταγράφονται από τα μέχρι σήμερα πραγματικά δεδομένα του έτους».

Στον κατάλογο και η επέκταση του «πακέτου υπηρεσιών των φυσιοθεραπευτών, των λογοπαθολόγων των κλινικών διαιτολόγων και των κλινικών ψυχολόγων» του ΓεΣΥ.

Όπως επισημαίνει ο ΟΑΥ, τα συνολικά έσοδα του Οργανισμού για το 2025 αναμένεται να είναι αυξημένα κατά €100.6 εκατ. και η αύξηση «προέρχεται κυρίως από αύξηση στις προβλέψεις για εισφορές», σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών.

Ως εκ τούτου, σημειώνει ο Οργανισμός, «οι επιπλέον δαπάνες του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του 2025 αναμένεται να καλυφθούν από τα αυξημένα έσοδα χωρίς να επιβαρυνθεί το αποθεματικό».

€30 εκατ. από τα €90 εκατ. που περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, προορίζονται για την αγορά εξειδικευμένων φαρμάκων τα οποία χορηγούνται, κυρίως μέσω της διαδικασίας των ονομαστικών αιτημάτων και η ανάγκη για αύξηση του συγκεκριμένου κονδυλίου προέκυψε μετά και την αναθεώρηση των κριτηρίων που εφαρμόζει ο Οργανισμός από τον περασμένο Ιούνιο.

Άλλα €30 εκατ. προορίζονται για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, που έχουν προκύψει, και αφορούν τη διαχείριση ασθενών με καρκίνο, περιλαμβανομένων χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών, ρομποτική προστατεκτομή αλλά και εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις, καθώς και τις ανάγκες των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

€20 εκατ. αφορούν την κάλυψη των αποζημιώσεων άλλων επαγγελματιών υγείας του ΓεΣΥ, μετά και την επέκταση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Για παράδειγμα, ο ΟΑΥ έχει προχωρήσει προσφάτως στον καταρτισμό μητρώων χρόνιων ασθενών (π.χ. ρευματοπαθών), γεγονός που έχει αυξήσει και τον αριθμό των επισκέψεων που δικαιούνται οι πολίτες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, σε φυσιοθεραπευτές, λογοπαθολόγους, κλινικούς διαιτολόγους και κλινικούς ψυχολόγους του Συστήματος.

Τα υπόλοιπα €10 εκατ. αφορούν επέκταση άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται στους δικαιούχους μέσω του ΓεΣΥ.