Τεθωρακισμένο όχημα αναγνώρισης της Εθνικής Φρουράς ανατράπηκε λίγο μετά τις 11:00 σε χωματόδρομο παρά το δρόμο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου στο ύψος του χωριού Κλήρου.

Δυο μέλη της Εθνικής Φρουράς μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η κατάστασή τους, ωστόσο, δεν εμπνέει ανησυχία. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι εκ πρώτης όψεως φέρουν εξωτερικά τραύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής μηχανοδήγησης. Το όχημα ήταν τύπου Cascavel.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε στο philenews και από αρμόδιο στέλεχος της Εθνικής Φρουράς. Όπως μας αναφέρθηκε, τα δυο στελέχη του στρατεύματος φέρουν επιπόλαιους τραυματισμούς.

Νεότερη ενημέρωση: Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας γύρω στη 01:20 γνωστοποίησε πως για το περιστατικό θα γίνει έρευνα:

«Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης, σε στίβο μηχανοδήγησης στην περιοχή Κλήρου, άρμα τύπου CASCAVEL στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα ανατράπηκε.

Κατά το ατύχημα σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί. Στους τραυματίες παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο του ΟΚΥΠΥ μεταφέρθηκαν στο Γ.Ν Λευκωσίας για περαιτέρω εξετάσεις.

Για τη διακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος διατάχθηκε έρευνα».