Ένα πρόσωπο συνέλαβε η Αστυνομία αναφορικά με τον εμπρησμό σήμερα σε διώροφη πολυκατοικία στην παλιά Λευκωσία, ενέργεια από την οποίαν κινδύνεψαν άμεσα ανθρώπινες ζωές.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας μετά τις διαπιστώσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι η φωτιά οφειλόταν σε κακόβουλη ενέργεια, προχώρησε στη σύλληψη άντρα ένοικου της ίδιας πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε εντός του διαμερίσματος, στον χώρο της κεντρικής εισόδου και υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά τέθηκε κακόβουλα.

Ο συλληφθείς αναμενόταν να οδηγηθεί για ιατρική εξέταση, ενώ οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζονται. Όσον αφορά στα κίνητρα πίσω από τον εμπρησμό, αυτά παραμένουν άγνωστα. Υπενθυμίζεται ότι από τις φλόγες, ένα πρόσωπο εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, το οποίο έφερε εγκαύματα και μεταφέρθηκε εκτός κτιρίου, όπου παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου και διακομίσθηκε στο ΓΝ Λευκωσίας.

Επίσης στην ταράτσα της πολυκατοικίας υπήρχαν άτομα που εισέπνευσαν καπνό αλλά είχαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια εκτός κτιρίου από μέλη της Πυροσβεστικής.