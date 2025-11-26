Τις πύλες του άνοιξε το 1ο Cybersecurity Career Fair, το οποίο πραγματοποιείται στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2025 στην Ακαδημία ICT του Γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών.

Η δράση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία του Γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών – Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, ως το καθορισμένο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY), και έχει στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας.

Η εκδήλωση φέρνει σε επαφή μαθητές Λυκείου, επαγγελματίες του κλάδου και άτομα που εξετάζουν την επανειδίκευση, με πανεπιστήμια και εταιρείες, αναδεικνύοντας τις προοπτικές σπουδών και καριέρας σε έναν τομέα με συνεχώς αυξανόμενη σημασία και ζήτηση.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι μαθητές συμμετέχουν σε οργανωμένες δίωρες επισκέψεις, όπου παρακολουθούν εισηγήσεις για τις ευκαιρίες και τις ανάγκες του κλάδου και στη συνέχεια επισκέπτονται 20 ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα με κυπριακά πανεπιστήμια και εταιρείες, για ενημέρωση σχετικά με σπουδές, υποτροφίες και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Να σημειωθεί ότι, τα απογεύματα, από τις 13:00 έως τις 18:00, ο χώρος είναι ανοικτός στο ευρύ κοινό.

Το Cybersecurity Career Fair αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίσει τον δυναμικό κόσμο της Κυβερνοασφάλειας, να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου και να εξερευνήσει τις προοπτικές σπουδών και καριέρας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας δράσεων του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας.