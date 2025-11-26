Επιστολές σε Υπουργό Εσωτερικών και Δήμαρχο Αγίας Νάπας έστειλε ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου. Ο Χρίστος Νικολάου προσδοκεί σε άμεση καταβολή αποζημιώσεων και έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όσους πλήγηκαν από τον ανεμοστρόβιλο που συγκλόνισε το Δημοτικό Διαμέρισμα Αυγόρου την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Από τον Κωνσταντίνο Ιωάννου το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου αναμένει χωρίς καθυστέρηση την καταβολή αποζημιώσεων ώστε οι επηρεαζόμενοι να μπορέσουν να επισκευάσουν τις κατοικίες τους πριν την επόμενη κακοκαιρία.

Ιδού η επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών:

Από τον Κωνσταντίνο Ζαννέττο το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου ζητά την εξέταση της διάθεσης έκτακτου κονδυλίου ώστε να ενισχυθούν οι πληγήσες οικογένειες και να διασφαλίσουν τις άμεσες και βασικές τους ανάγκες μέχρι την επιδιόρθωση των ζημιών.

Διαβάστε την επιστολή προς τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας: