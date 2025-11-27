Σε πιθανό ανθρώπινο λάθος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας, απέδωσε το περιστατικό με την πτώση των βάσεων οπλισμού από ελικόπτερο H-145M της Εθνικής Φρουράς, ο Υπαρχηγός του ΓΕΕΦ, Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών της Βουλής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έρευνα του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, για τις συνθήκες δεν έχει ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην Πέγεια, την 21η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν οι χειριστές του ελικοπτέρου, πάνω στην ένταση της άσκησης (πραγματοποιούσαν απαιτητικούς ελιγμούς και βυθίσεις) και επειδή πρόκειται για νέα οπλικά συστήματα, πιθανό να ενεργοποίησαν εσφαλμένα τη λειτουργία η οποία αποδεσμεύει και τις δύο βάσεις οπλισμού. Όπως πληροφορούμαστε το συγκεκριμένο κουμπί προκαλεί την πτώση και των δύο σταθμών όπλων για να διατηρείται σε ισορροπία το ελικόπτερο.

Το περιστατικό, διερευνάται σε συνεργασία με τη γαλλική Airbus, την κατασκευάστρια των ελικοπτέρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζονται τρόποι προστασίας αυτού του κουμπιού, ενδεχομένως με την προσθήκη προστατευτικού πλαισίου, ούτως ώστε να μην επαναληφθούν αυτά τα λάθη στο μέλλον.