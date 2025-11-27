Δύο πρόσωπα, ηλικίας 24 και 23 ετών, συνελήφθησαν την Πέμπτη από την Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε υπόθεση που αφορά παράλειψη συμμόρφωσης σε σήμα από μέλη της Υπηρεσίας Θήρας, πρόκληση οδικής σύγκρουσης και εγκατάλειψη σκηνής.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 2:45 τα ξημερώματα της 26ης Νοεμβρίου, μέλη της Υπηρεσίας βρίσκονταν σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου στην επαρχία Λεμεσού, όταν εντόπισαν να κινείται ύποπτα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες εγγραφής, το οποίο έφερε μπροστινό προβολέα σε λειτουργία. Την ίδια στιγμή ακούστηκε πυροβολισμός που φέρεται να προήλθε από το σημείο όπου βρισκόταν το συγκεκριμένο όχημα.

Οι θηροφύλακες έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα. Κατά τη διαφυγή του, το όχημα προσέκρουσε σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Υπηρεσίας Θήρας, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ακολούθησε καταδίωξη, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η ανακοπή του οχήματος.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και στο πλαίσιο της διερεύνησης εξασφαλίστηκε μαρτυρία που εμπλέκει τους δύο νεαρούς. Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και σήμερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Κρατούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Καλού Χωριού.