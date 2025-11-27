«Διεθνές Λαϊκό Δικαστήριο» θα εξετάσει τα εγκλήματα σε βάρος της Κύπρου και θα πραγματοποιηθεί το 2026 στις Βρυξέλες, αναφέρεται σε ανακοίνωση από την Γραμματεία του κινήματος Ένωση Κυπρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το «Διεθνές Λαϊκό Δικαστήριο για την Παλαιστίνη», που διεξήχθη στη Βαρκελώνη στις 22–23 Νοεμβρίου έφερε στο φως ένα σύνολο σοβαρών καταγγελιών για εγκλήματα διεθνούς δικαίου στη Γάζα, τεκμηριώνοντας τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, ενώ υπήρξε κυπριακή συμμετοχή από τον δικηγόρο Ευστάθιο Ευσταθίου εκ μέρους του Συνδέσμου Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου (CDLA) και τον Όζ Καραχάν από την Ένωση Κυπρίων.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι οι μαρτυρίες, τα τεχνικά δεδομένα, οι δορυφορικές εικόνες που τέθηκαν ενώπιόν τους δείχνουν μια συντονισμένη πολιτική εξόντωσης, μια συστηματική καταστροφή του φυσικού και ανθρώπινου τοπίου στη Γάζα. Από την πλευρά του ο κ. Καραχάν είπε «είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά τις δεκαετίες κατοχής και ξένης επιρροής στο νησί μας, η Κύπρος δεν είχε ποτέ ένα τέτοιο δικαστήριο που να εξετάσει τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συνδέονται με την τουρκική κατοχή και την αποικιοκρατική πολιτική της Τουρκίας. Η σιωπή πρέπει να τελειώσει.»

ΚΥΠΕ