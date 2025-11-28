Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμπονται σήμερα, Παρασκευή 28/11, οι δύο 28χρονοι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία, οι οποίοι τελούν υπό κράτηση για τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους. Ο ρόλος που τους αποδίδεται από την Αστυνομία φαίνεται να είναι καθοριστικός στην υπόθεση.

Βίντεο από τη στιγμή της μεταφοράς τους στο Δικαστήριο

Το διάταγμα της 7ης κράτησης των δύο 28χρονων λήγει σήμερα, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού να τους οδηγούν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου, ζητώντας την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, όπως έγινε και για τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους. Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι είναι υπόδικοι και αντιμετωπίζουν συνολικά 17 κατηγορίες, με την τελευταία, αυτή της κλεπταποδοχής, να αφορά μόνο τον 51χρονο κατηγορούμενο. Σύμφωνα με τις Αρχές, τρεις από τους κατηγορούμενους είχαν περιστασιακούς ρόλους, ενώ οι τρεις Έλληνες ομογενείς από την Γεωργία, φαίνεται να έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο «συμβόλαιο θανάτου» του 49χρονου επιχειρηματία.

Κατά τη σημερινή διαδικασία της καταχώρησης και παραπομπής της υπόθεσης, αναμένεται ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής να προχωρήσει σε αποκαλύψεις σχετικά με την εμπλοκή και τον ρόλο των δύο 28χρονων, ενώ η Αστυνομία θα αιτηθεί την κράτησή τους μέχρι την έναρξη της δίκης στο Κακουργιοδικείο.

Όπως ανέφερε και σε προχθεσινό δημοσίευμά του το philenews, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έλαβαν καταθέσεις από τους δύο υπόπτους τις προηγούμενες ημέρες. Ο 28χρονος Ι.Ζ., κατά την κατάθεσή του, υποστήριξε όσα είχε αναφέρει τηλεφωνικώς στις Αρχές μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση του οχήματός του, πέντε ημέρες μετά τον φόνο, στις 22 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι είχε μεταβεί στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα για να προμηθευτεί ναρκωτικά και έδωσε λεπτομέρειες για τις κινήσεις του. Παρείχε επίσης υποδείξεις για το σημείο όπου πήρε τα ναρκωτικά, καθώς και για τη διαδρομή που ακολούθησε με το όχημά του μέχρι την κατοικία του 31χρονου κατηγορούμενου, συγγενή του.

Αντίθετα, ο 28χρονος Α.Ζ., ξάδελφος του πρώτου, κατά την ανάκριση επέλεξε διαφορετική στάση, τηρώντας το δικαίωμα της σιωπής και αρνούμενος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση των ανακριτών.

Ο Α.Ζ. θεωρείται από την Αστυνομία ως το πρόσωπο που εκτέλεσε τον Δημοσθένους. Ο νεαρός Έλληνας ομογενής συμμετείχε στο «συμβόλαιο θανάτου», με πληροφορία από το στενό περιβάλλον του, που δόθηκε μία εβδομάδα μετά τον φόνο, να τον τοποθετεί στο καρέ της εκτέλεσης. Σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, ο Α.Ζ. ομολόγησε 4-5 ημέρες μετά τον φόνο ότι συμμετείχε στο έγκλημα και είχε λάβει αμοιβή. Μετά τον φόνο, παρέλαβε τη μοτοσικλέτα με την οποία έφτασε στο σημείο του εμπρησμού του βαν.

Επίσης μαρτυρία, αποκαλύπτει ότι ο 28χρονος Α.Ζ., όταν ενημερώθηκε από δημοσιεύματα για τον εντοπισμό της μοτοσικλέτας και του καπέλου, άρχισε να ανησυχεί έντονα για την πορεία των ανακρίσεων. Μόλις μία ημέρα μετά τον φόνο, στις 18/10, ζήτησε το διαβατήριό του από τη μητέρα του και αναχώρησε για την Ελλάδα, χωρίς να πάρει προσωπικά αντικείμενα ή έγγραφα, μια κίνηση που ενίσχυσε τις υποψίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Ακολούθως ταξίδεψε μαζί με τον 31χρονο κατηγορούμενο και παιδικό φίλο του. Οδικώς μετέβησαν στα κατεχόμενα και από εκεί, με πλοίο, στην Τουρκία, καταλήγοντας τελικά στη Θεσσαλονίκη. Το όχημα εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη μετά τη σύλληψη των δύο 28χρονων, ενώ μέσα σε αυτό βρέθηκαν έγγραφα που αφορούσαν διακινήσεις προς και από τα κατεχόμενα, τόσο στο όνομα του 31χρονου όσο και του 28χρονου Α.Ζ.