Θύμα εξαπάτησης από επαγγελματίες υγείας έπεσε οικογένεια σοβαρά ασθενούς, ο οποίος χρειάζεται 24ώρη νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι του. Σχετική καταγγελία υποβλήθηκε από γιο ασθενούς ο οποίος λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και φροντίδα από νοσηλευτή. Η οικογένεια, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προχώρησε σε αγορά νοσηλευτικών υπηρεσιών από ιδιωτική εταιρεία καταβάλλοντας αρκετές εκατοντάδες ευρώ σε εβδομαδιαία βάση.

Στην πορεία, ωστόσο και αφού ο ασθενής χρειαζόταν συγκεκριμένη εξειδικευμένη υπηρεσία, η οικογένεια αποτάθηκε στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) προκειμένου να την εξασφαλίσει από το τμήμα κοινοτικής νοσηλευτικής μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Ο ΟΚΥπΥ ανταποκρίθηκε, ωστόσο, όταν άρχισαν οι διαδικασίες για την εξυπηρέτηση του ασθενούς διαπιστώθηκε ότι είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί οι επισκέψεις που ο ίδιος είχε το δικαίωμα να εξασφαλίσει μέσω ΓεΣΥ για το τρέχον έτος. Με απλά λόγια, η ιδιωτική εταιρεία που εξυπηρετούσε τον ασθενή πληρωνόταν από την οικογένεια και ταυτόχρονα υπέβαλε και απαιτήσεις για αποζημίωση και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, βεβαίως, αφορούσε το γεγονός ότι ο ασθενής έχασε το δικαίωμα του για δωρεάν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, αφού στο λογισμικό του συστήματος φαινόταν ότι είχε ήδη λάβει τις υπηρεσίες αυτές, ανεξαρτήτως του ότι η οικογένεια πλήρωνε και ιδιωτικά τους νοσηλευτές της συγκεκριμένης εταιρείας.

Πρόκειται «για φαινόμενα απαράδεκτα τα οποία δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά ούτε από τους πολίτες, ούτε από τον ΟΑΥ», ανέφερε στον «Φ», ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Ο Δημήτρης Λαμπριανίδης τόνισε ότι «από τη μια έχουμε έναν άνθρωπο που χρειάζεται κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα και την πληρώνει από την τσέπη του, από την άλλη έχουμε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία διπλοπληρώνεται και, τέλος, έχουμε και τον ΟΑΥ ο οποίος παραχωρεί κατ’ οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες με περιορισμούς, ανεξαρτήτως του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος».

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς γενικά όταν χρειαστούν νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι, «αποτυπώνονται κάθε μήνα στον μεγάλο, σχετικά, αριθμό παραπόνων που λαμβάνει το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της ΟΣΑΚ», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας, προσθέτοντας πως «ως ΟΣΑΚ έχουμε θέσει αυτό το θέμα επανειλημμένα σε εμπλεκόμενα υπουργεία και τον ΟΑΥ, χωρίς, όμως, να έχει ληφθεί μέχρι σήμερα η οποιαδήποτε απόφαση που να απεγκλωβίζει πραγματικά τους ασθενείς μας».

Τον μήνα Οκτώβριο το Παρατηρητήριο Ασθενών «πέραν της περίπτωσης εξαπάτησης των πολιτών και του ΟΑΥ, δέχθηκε άλλα τέσσερα σχετικά παράπονα που μας δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους, κάποιοι διπλοπληρώνονται για τις ίδιες υπηρεσίες και οι περισσότεροι ασθενείς μένουν στην πραγματικότητα χωρίς τις υπηρεσίες που χρειάζονται».

Τα κενά, εξήγησε ο κ. Λαμπριανίδης, «δεν περιορίζονται στην νοσηλευτική φροντίδα. Επεκτείνονται στην παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΟΑΥ, του υπουργείου Υγείας, του υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλων κρατικών φορέων, ώστε οι ασθενείς να ζουν με αξιοπρέπεια, οι οικογένειες να μην ταλαιπωρούνται και το σύστημα Υγείας του τόπου να παρέχει πραγματικά στους πολίτες όλα όσα χρειάζονται χωρίς εκπτώσεις».

«Το αν ένας ασθενής χρειάζεται φροντίδα, νοσηλευτική, ιατρική και άλλη στο σπίτι του, το αν ένας ασθενής χρήζει ιδρυματικής φροντίδας ή αποκατάστασης δεν είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται “οριζόντια” από κανέναν. Από την άλλη πολύ συχνά βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες σε κέντρα φροντίδας ή κέντρα αποκατάστασης και οι οικογένειες ταλαιπωρούνται διότι πολλά νοσηλευτήρια ζητούν την άρον – άρον μεταφορά των ασθενών που νοσηλεύουν, είτε στα σπίτια τους, είτε σε άλλες δομές».

Όλα αυτά, είπε καταλήγοντας ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΣΑΚ, «είναι φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα βλέπουμε πλέον στην Κύπρο. Ο ΟΑΥ πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Απαιτούμε περισσότερη ποιότητα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο ευημερεί σε αριθμούς για τους παρόχους αλλά όχι σε ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας συνολικά για τους ασθενείς. Η Πολιτεία πρέπει, επίσης, να αναλάβει τις ευθύνες της έναντι των πολιτών και σίγουρα, χρειάζονται και πολιτικές αποφάσεις και πολιτική βούληση για να επιτευχθεί ο στόχος που δεν είναι άλλος από του να λαμβάνει ο κάθε πολίτης τις υπηρεσίες που ο ίδιος χρειάζεται τη στιγμή που της χρειάζεται χωρίς να εγκλωβίζεται εκείνος ή η οικογένεια του σε διαδικασίες, περιορισμούς και έλλειψη διαθεσιμότητας».

Τα παράπονα των πολιτών αναδεικνύουν το εύρος του προβλήματος

Στην πρώτη περίπτωση, συγγενής ατόμου με άνοια αποτάθηκε στο Παρατηρητήριο Ασθενών ζητώντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα ήταν δυνατό να εξασφαλιστούν κατ’ οίκον υπηρεσίες από νοσηλευτή και γιατρούς. Η ασθενής, εξαιτίας της μη συνεχούς παρακολούθησης της από εξειδικευμένους επαγγελματίες, δεν λαμβάνει τακτικά τη φαρμακευτική της αγωγή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κατάσταση της.

Σε δεύτερη περίπτωση, οικογένεια ασθενούς με άνοια και καρκίνο, αποτάθηκε στο Παρατηρητήριο Ασθενών ζητώντας βοήθεια και καθοδήγηση. Η οικογένεια ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη φροντίδα της ηλικιωμένης, περιλαμβανομένης της συνεχούς παρακολούθησής της. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται όμως, η ασθενής εξακολουθεί να χρειάζεται, νοσηλευτική και ιατρική παρακολούθηση στο σπίτι της, παρηγορητική και ανακουφιστική φροντίδα και η οικογένεια χρήζει ψυχολογικής και άλλης υποστήριξης.

Τρίτη περίπτωση αφορούσε κόρη ασθενούς, η οποία είναι κλινήρης και λαμβάνει κατ’ οίκον νοσηλεία. Το παράπονο αφορούσε τη δυσκολία της οικογένειας να μεταφέρει την ασθενή στο ιατρείο του προσωπικού της γιατρού, είτε για εξέταση, είτε για να της χορηγηθεί το εμβόλιο της γρίπης, αφού ως άτομο που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού επιβάλλεται να το λάβει.

Οι προσωπικοί γιατροί του ΓεΣΥ έχουν τη δυνατότητα, μέσω του Συστήματος να πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωμένοι να το πράξουν. Αποτέλεσμα, οι ασθενείς είτε να μην λαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται ή να υποχρεώνονται να αγοράζουν από την τσέπη τους, στην προκειμένη περίπτωση τα εμβόλια που χρειάζονται για να τους χορηγούνται στο σπίτι.

Η τέταρτη περίπτωση αφορούσε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν κάποιοι εξειδικευμένο κέντρο για να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών – μελών τους. Συγκεκριμένα, γιος ηλικιωμένης με σοβαρά προβλήματα υγείας η πέρασε και από εγκεφαλικό επεισόδιο, επικοινώνησε με το Παρατηρητήριο Ασθενών, επειδή, όπως ενημέρωσε, το νοσηλευτήριο, στο οποίο βρισκόταν η μητέρα του, χρειαζόταν την κλίνη και παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να βρουν κέντρο για να την αναλάβει χωρίς καθυστέρηση.