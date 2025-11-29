Επείγον αίτημα για την ανάκληση της γνωμοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής για την κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 2 MW στην κοινότητα Μελάδια της επαρχίας Πάφου, απέστειλαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Terra Cypria και BirdLife Cyprus.

Οι οργανώσεις, με λεπτομερή επιστολή τους προς τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και κοινοποίηση προς όλες τις συναρμόδιες Αρχές και τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καταγγέλλουν σοβαρά κενά και ασυμβατότητες ανάμεσα στους όρους της γνωμοδότησης και το εγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο του έργου, ενώ παράλληλα εγείρουν ερωτήματα για τον τρόπο που λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις των συναρμόδιων αρχών.

Το κύριο σημείο της ένστασης αφορά την πλήρη αντίφαση μεταξύ των περιοριστικών περιβαλλοντικών όρων που έθεσε η Περιβαλλοντική Αρχή και του εγκεκριμένου χωροταξικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει την κάλυψη ολόκληρης της έκτασης του τεμαχίου με φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Αντίθετοι όροι: Η γνωμοδότηση θέτει ως ουσιώδεις όρους την αποφυγή σημαντικών επεμβάσεων, την διατήρηση της μορφολογίας/ ανάγλυφου του εδάφους, τον περιορισμό των εκσκαφών και την ενσωμάτωση/ διατήρηση της υφιστάμενης βλάστησης (δέντρων/ θάμνων) και των ξερολιθιών.

Ασύμβατο σχέδιο: Συγκεκριμένος όρος εγκρίνει το χωροταξικό σχέδιο που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), η οποία δείχνει τα φωτοβολταϊκά να καταλαμβάνουν ολόκληρη την έκταση του τεμαχίου χωροθέτησης. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν να διευκρινιστεί πώς είναι δυνατόν να ενσωματωθούν οι περιοριστικοί όροι, όπως η διατήρηση βλάστησης και η μη επέμβαση σε τμήματα του τεμαχίου, όταν το εγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο καλύπτει το τεμάχιο σχεδόν κατά 100%.

Η επιστολή του Terra Cypria και του BirdLife Cyprus εστιάζει επίσης στην έλλειψη διαφάνειας και ενσωμάτωσης των θέσεων αρμόδιων Τμημάτων:

1. Το Τμήμα Γεωργίας είχε εκφράσει ένσταση για την ανάπτυξη, καθώς το τεμάχιο εμπίπτει σε Γεωργική Ζώνη (Γ3), χαρακτηρίζεται ως γόνιμο και αξιοποιείται γεωργικά (σιτηρά/ ψυχανθή). Το Τμήμα είχε προτείνει να περιοριστεί η ανάπτυξη στο μη γεωργικά αξιοποιούμενο μέρος. Η Περιβαλλοντική Αρχή αναφέρει απλώς ότι «λήφθηκαν υπόψη οι πιο πάνω απόψεις», χωρίς να διευκρινίζει πώς ακριβώς ενσωματώθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Γεωργίας στο τελικό σχέδιο.

2. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) είχε επισημάνει ότι σε απόσταση 150 μέτρων από το έργο βρίσκεται κοινοτική γεώτρηση πόσιμου νερού. Το ΤΑΥ είχε θέσει όρο να αποτελείται το φωτοβολταϊκό σύστημα από αδρανή υλικά για μετριασμό της διάβρωσης ρύπων προς το έδαφος. Ο όρος αυτός δεν περιλήφθηκε στη γνωμοδότηση. Αντιθέτως, άλλος όρος της γνωμοδότησης απαιτεί το έδαφος να διατηρηθεί ασφράγιστο και ασυμπίεστο για να απορροφά τα όμβρια ύδατα. Οι οργανώσεις ζητούν να διευκρινιστεί γιατί αποκλείστηκε ο όρος του ΤΑΥ.

3. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ) είχε ζητήσει εξαίρεση και μη επηρεασμό του μέρους του τεμαχίου με έντονη φυσική βλάστηση, ξερολιθιές και αξιόλογα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, το τεμάχιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 900 μέτρων από την περιοχή του δικτύου Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Κοιλάδα Σαραμά. Οι δύο οργανώσεις διαπιστώνουν ότι οι απόψεις της ΥΘΠ δεν αναφέρονται καν στο συνοπτικό σημείωμα της Περιβαλλοντικής Αρχής, συνεπώς δεν λήφθηκαν καν υπόψη.

Η επιστολή των περιβαλλοντικών φορέων, η οποία κοινοποιήθηκε και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές Περιβάλλοντος και Γεωργίας, καθώς και σε άλλους φορείς, καταλήγει στο αίτημα για ανάκληση της γνωμοδότησης από την Περιβαλλοντική Αρχή λόγω των σοβαρών κενών και λαθών. Περαιτέρω, ζητούν την απόρριψη του προτεινόμενου έργου από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, ως αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

Terra Cypria και BirdLife Cyprus καλούν την Περιβαλλοντική Αρχή να απαντήσει άμεσα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που σχετίζονται με το περιβάλλον.