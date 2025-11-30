Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος κράτησης του, θα οδηγηθεί στις 10:30 ο 22χρονος οδηγός του διπλοκαμπινου οχήματος που ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θάνατο της 17χρονης Αλίκης Νικολάου από τα Λύμπια τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο νεαρός, που βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, θεωρείται ύποπτος για πρόκληση θανάτου εξ αμέλειας.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο οδηγός τελεί υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews εναντίον του 22χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και λίγο μετά τη 13:00 χθες το μεσημέρι και συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση θανάτου εξ αμελείας. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, για την έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο θανατηφόρο, από το οποίο έχασε τη ζωή της η 17χρονη Αλίκη Νικολάου, σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11) στην περιοχή Κακορατζιάς. Συγκεκριμένα, γύρω στις 2.30 π.μ. το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η 17χρονη, με οδηγό 22χρονο και συνεπιβάτες 17χρονο, 17χρονη και 22χρονο, στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα και ανατράπηκε.

Στο σημείο έσπευσαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την επέμβαση των οποίων η 17χρονη Αλίκη, που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, απεγκλωβίστηκε από το όχημα. Πλήρωμα ασθενοφόρου τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου, δυστυχώς, η 17χρονη απεβίωσε. Οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, ο 22χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με θετικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, κατά την τελική εξέταση, ο 22χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τα μέλη της Αστυνομίας, για αυτόφωρο αδίκημα. Ο ίδιος υποβλήθηκε και σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, με αρνητικό αποτέλεσμα.