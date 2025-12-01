Εθνοφρουρός έλαβε αποζημίωση όταν δέχτηκε επίθεση από ανθυπολοχαγό, ο οποίος με απόφαση της Εθνικής Φρουράς δεν διώχθηκε ποινικά και σήμερα υπηρετεί ως ταγματάρχης, ενώ στον στρατιώτη επεβλήθη υπηρεσιακά δεκαήμερη φυλάκιση για εξύβριση του εν λόγω αξιωματικού.

Οι αποζημιώσεις ύψους περίπου €3.000 επιδικάστηκαν στον αξιωματικό (ο οποίος γλύτωσε με επίπληξη) από το επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας για πρόκληση σωματικής και ψυχολογικής βλάβης στον εθνοφρουρό.

Όπως αναφέρεται σε απάντηση του υπουργού Άμυνας κ. Βασίλη Πάλμα σε ερώτηση της βουλευτού κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, «για το περιστατικό, διενεργήθηκε ανάκριση, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις ενοχής σε βάρος του Αξιωματικού για βιαιοπραγία κατά κατωτέρου, ενώ για τον εθνοφρουρό το αδίκημα της εξύβρισης ανωτέρου».

Η κ. Χαραλαμπίδου υπέβαλε το σχετικό ερώτημα απ’ αφορμή δημοσίευμα ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2025, με βάση το οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε έφεση που καταχώρισε ανθυπολοχαγός της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), επικυρώνοντας την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για αποζημίωση οπλίτη λόγω σωματικής και ψυχολογικής βλάβης που υπέστη εξαιτίας περιστατικού σε στρατόπεδο καταδρομέων στο Σταυροβούνι.

Η κ. Χαραλαμπίδου είχε ζητήσει να ενημερωθεί και ως προς το κατά πόσον ο συγκεκριμένος αξιωματικός εξακολουθεί να εκτελεί τα ίδια καθήκοντα και αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε πειθαρχικά μέτρα εναντίον του, συνεπεία των αποφάσεων του δικαστηρίου.

Στην απάντηση του υπουργού Άμυνας ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου καταγράφονται και τα ακόλουθα:

-Στις 30.9.2025 εκδόθηκε κατ’ έφεση Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο απέρριψε την έφεση που καταχώρισε Αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς κατά της πρωτόδικης Απόφασης που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας στο πλαίσιο αγωγής που ήγειρε εθνοφρουρός για διεκδίκηση αποζημιώσεων λόγω επίθεσης εναντίον του. Το πρωτόδικο Δικαστήριο επιδίκασε το ποσό των €3.000 ως γενικές τιμωρητικές αποζημιώσεις και το πόσο των €47,84 ως ειδικές αποζημιώσεις. Αντίγραφο της Απόφασης επισυνάπτεται. Για αυτή ακριβώς την υπόθεση, προέκυψαν και τα σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο.

-Σύμφωνα με την ενημέρωση που λήφθηκε αρμοδίως, από τη Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΕΕΦ, το περιστατικό επισυνέβη το 2009 (3/2/2009) μεταξύ μόνιμου Αξιωματικού (Διοικητή Λόχου) και εθνοφρουρού.

-Για το περιστατικό διενεργήθηκε ανάκριση, από την οποία προέκυψαν ενδείξεις ενοχής σε βάρος του Αξιωματικού για βιαιοπραγία κατά κατωτέρου, ενώ για τον εθνοφρουρό το αδίκημα της εξύβρισης ανωτέρου. Η υπόθεση, παραπέμφθηκε από το ΓΕΕΦ κατόπιν οδηγιών του Αρχηγού στη Στρατιωτική Εισαγγελία, με εισήγηση για ποινική δίωξη των εμπλεκομένων, ωστόσο στις 29.1.2010 τέθηκε στο αρχείο.

-Από πειθαρχικής πλευράς, στον Αξιωματικό επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της επίπληξης, ενώ στον στρατιώτη επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της 10ήμερης φυλάκισης. Ως προς τον υπόψη Αξιωματικό, που σήμερα φέρει τον βαθμό του Ταγματάρχη, επί του παρόντος είναι Τμηματάρχης Επιτελικού Γραφείου, έχοντας κατά βάση καθήκοντα επιτελικής φύσεως.

-Η αποτροπή τέτοιων περιστατικών είναι πρώτιστης σημασίας, τόσο για το ΓΕΕΦ όσο και για το Υπουργείο Άμυνας. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, το ΓΕΕΦ εκδίδει διαταγές προς όλο το στρατιωτικό προσωπικό για αποφυγή, αποτροπή και καταστολή τέτοιων περιστατικών, προς όφελος της σύμπνοιας και του πνεύματος συνεργασίας εντός των χώρων εργασίας. Εφαρμόζεται μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή εκφοβισμού και οποιοδήποτε περιστατικό διερευνάται ενδελεχώς. Η προσήλωση στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υπηρεσίας και στην καλλιέργεια περιβάλλοντος αλληλοσεβασμού στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.

-Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι, το Υπουργείο Άμυνας, εξέφρασε τη συμφωνία του με Πρόταση Νόμου που υπέβαλε η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης αναφορικά με την Ποινικοποίηση του Εκφοβισμού (Σχολικού, Εργασιακού και Εκφοβισμού στο Στράτευμα).