Υπό κράτηση για περίοδο έξι ημερών τέθηκε ο 34χρονος οπαδός του Απόλλωνα, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για εκτόξευση ναυτικής φωτοβολίδας εναντίον μελών της Αστυνομίας, πριν από το χθεσινό ντέρμπι μεταξύ ΑΕΛ – Απόλλωνα.

Ο 34χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/12) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης και σε βάρος του διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, παράνομης κατοχής, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών, οχλαγωγίας και επίθεσης εναντίον αστυνομικού. Ο δικηγόρος του έφερε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας, ωστόσο, το Δικαστήριο το ενέκρινε και διέταξε την κράτησή του.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, γύρω στις 5:15 το απόγευμα, πριν την έναρξη του αγώνα, περίπου 50 πρόσωπα αναχώρησαν με τις μοτοσικλέτες τους απο το σωματείο του Απόλλωνα για να κατευθυνθούν προς το γήπεδο. Λίγο αργότερα, και ενώ βρίσκονταν στη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της οδού Ναυαρίνου με την οδό Ειρήνης, πλησίον της Κεντρικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, σταμάτησαν και αφού απέκοψαν την τροχαία κυκλοφορία, ένα από τα πρόσωπα άναψε και έριξε έναν πυρσό, ενώ ταυτόχρονα ρίχθηκε αριθμός κροτίδων.

Αμέσως επενέβησαν μέλη της αντιοχλαγωγικής διμοιρίας της ΑΔΕ Λεμεσού, κάνοντας χρήση χημικών. Ένα από τα πρόσωπα φέρεται να εκτόξευσε ναυτική φωτοβολίδα προς τα μέλη της Αστυνομίας, χωρίς όμως να προκληθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός ή ζημιά σε περιουσία. Το ίδιο πρόσωπο προσπάθησε να εκτοξεύσει δεύτερη ναυτική φωτοβολίδα, χωρίς όμως να τα καταφέρει, αφού μέλος της Αστυνομίας τον ακινητοποίησε και τον συνέλαβε για τα αυτόφωρα αδικήματα της οχλαγωγίας και της παράνομης κατοχής, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών. Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόσωπο είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με προσωπίδα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 34χρονο κάτοικο Λεμεσού, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση. Από το σημείο παραλήφθηκε μία χρησιμοποιημένη φωτοβολίδα, ενώ στην κατοχή του συλληφθέντα εντοπίστηκε μία αχρησιμοποίητη ναυτική φωτοβολίδα. Εντοπίστηκαν επίσης μία κροτίδα, ένας πυρσός, μία κουκούλα χρώματος άσπρου και μπλε και τέσσερα γάντια μιας χρήσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, ανακρινόμενος γραπτώς ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι είχε στην κατοχή του έναν πυρσό, αλλά αρνήθηκε ότι είχε ή χρησιμοποίησε φωτοβολίδες. Υποστήριξε ακόμη ότι τον πυρσό τού τον έδωσε άγνωστο πρόσωπο στο σωματείο του Απόλλωνα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 34χρονος στερείται κάρτας φιλάθλου, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του εκκρεμεί ποινική υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της οχλαγωγίας και της κακόβουλης ζημιάς από το 2021.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν ακόμη 15 καταθέσεις, ενώ εξετάσεις θα γίνουν και για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε τη φωτοβολίδα στον ύποπτο.