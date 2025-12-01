Τα βρίσκουν στη Βουλή για τις αλλαγές στο νόμο που αφορά στις δημόσιες συγκεντρώσεις και αρχές Ιανουαρίου θα αρχίσει η κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου ώστε αυτή να οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Το θέμα των συγκεντρώσεων συζητήθηκε σήμερα σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής αφού φαίνεται να υπήρξε συνεννόηση σε μεγάλο βαθμό του υπουργού Δικαιοσύνης και της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου επί των αλλαγών που θέτει με την πρόταση νόμου οι οποίες συνάδουν με τη γνωμάτευση του ΟΑΣΕ.

Μετά την εξέλιξη αυτή φαίνεται πως η πρόταση νόμου των βουλευτών του ΑΚΕΛ Άριστου Δαμιανού, Γιώργου Κουκουμά και Ανδρέα Πασιουρτίδη, που πρότειναν την πλήρη κατάργηση του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα, μετά από τα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν προχωρεί.

Όπως δήλωσε στο philenews η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η πρότασή της στηρίζεται στις εισηγήσεις που προτείνει ο ΟΑΣΕ, προκειμένου η νομοθεσία να γίνει συμβατή με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ίδια χαιρέτησε τη θετική στάση που τήρησε στο θέμα ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης, ώστε το θέμα να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρία.

Βασικά, είπε, η πρόταση συνάδει πλήρως με δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ΕΕ και όπως προβλέπει ο ΟΗΕ. Τόνισε ότι κατά 80% οι εισηγήσεις της για αλλαγές γίνονται αποδεκτές. Απομένουν κάποιες επιμέρους διαφορές οι οποίες και εξετάστηκαν αμέσως μετά τη συνεδρία της Επιτροπής και όπως φαίνεται υπάρχει πλήρης συμφωνία. Όπως είπε, μια από τις αλλαγές θα αφορά στο θέμα της κουκούλας, ώστε για να απαιτήσει η Αστυνομία από κάποιον να την αφαιρέσει, θα πρέπει να κινείται βίαια και να κινδυνεύουν ζωές ή περιουσίες.

Στην Επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Φαίδρα Γρηγορίου, ανέφερε ότι από τον Σεπτέμβριο που δημοσιοποιήθηκε η γνωμάτευση του ΟΑΣΕ, το υπουργείο τη μελέτησε και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και με εμπειρογνώμονες, ετοίμασε νομοσχέδιο, με βάση τις εισηγήσεις του διεθνούς οργανισμού, στο οποίο ενσωμάτωσε και τα σχόλια της Αστυνομίας, ενώ αναμένει τη θέση της Επιτρόπου Νομοθεσίας και της Επιτρόπου Διοικήσεως για να προχωρήσει. «Αυτό που ετοιμάσαμε μοιάζει αρκετά με την πρόταση νόμου της κ. Χαραλαμπίδου», ανέφερε.

Η κ. Γρηγορίου σημείωσε ότι οι αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει ότι ο διοργανωτής των διαδηλώσεων δεν ευθύνεται για κάτι, αν και αυτό ήταν ξεκαθαρισμένο από το νόμο, αφού δεν προβλέπονται κυρώσεις. Παρατήρησε ότι, σε σχέση με την πρόταση της κ. Χαραλαμπίδου, το Υπουργείο εξακολουθεί να διαφωνεί σε 2-3 σημεία. Επιγραμματικά, αναφέρθηκε στην αφαίρεση ορισμών για τη δημόσια τάξη και τα δημόσια ήθη, σημειώνοντας ότι αυτά υπάρχουν στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ. Εξάλλου, σημείωσε, ο ορισμός της λέξης «ήθη», μετά από 20 χρόνια μπορεί να είναι απαρχαιωμένος και εναπόκειται στο δικαστήριο να το ερμηνεύσει. Σημείωσε ακόμη πως ο νόμος δεν απαγορεύει τις συγκεντρώσεις, μόνο θέτει περιορισμούς.

Ένα άλλο θέμα, στο οποίο διαφωνεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχέση με την πρόταση της κ. Χαραλαμπίδου, είναι η κατάργηση του καθορισμού των 20 ατόμων για την ανάγκη ειδοποίησης. Η κ. Γρηγορίου υποστήριξε ότι ο αριθμός αναφέρεται για ευκολία, καθώς η ειδοποίηση δεν είναι υποχρεωτική. «Δεν μας ενοχλεί να κατέβει ο αριθμός στο 0, αλλά αυτό θα περιορίσει περισσότερο το δικαίωμα, καθώς πιθανώς μια ομάδα 5 ατόμων που διαδηλώνει να θεωρήσει ότι έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει», είπε.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Αλέξης Αντωνιάδης, είπε ότι η Νομική Υπηρεσία θεωρεί ότι η πρόταση νόμου της κ. Χαραλαμπίδου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι υπάρχουν σημεία που χρήζουν νομοτεχνικής βελτίωσης.

Σε παρέμβασή του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος νόμος έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία η προσφυγή στο δικαστήριο, σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει ότι πρέπει να διαλύσει μια διαδήλωση. «Το να με δικαιώσει ένα δικαστήριο μετά από δύο χρόνια για μια διαδήλωση που διαλύθηκε, εμένα δεν με ικανοποιεί νομικά», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης είπε ότι η Επιτροπή Νομικών δεν θα αναμένει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Είναι, ωστόσο, προαπαιτούμενο, είπε, να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τη Νομική Υπηρεσία, την Επίτροπο Νομοθεσίας και τον καθηγητή Κωνσταντινίδη, για να συναποφασίσουν το τελικό κείμενο. «Δηλώνουμε απόλυτο σεβασμό στις εισηγήσεις των διεθνών οργανισμών και λέμε ότι δεν μπορούμε, επειδή διαφωνούμε με ένα κομμάτι μιας πρότασης να καταθέτουμε προτάσεις κατάργησής της», ανέφερε.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τορναρίτης είπε ότι «δεν θα στηρίξουμε την πρόταση του ΑΚΕΛ για κατάργηση της νομοθεσίας», σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε τροπολογίες την τελευταία στιγμή στην Ολομέλεια και όχι στην Επιτροπή για να συζητηθούν. «Σεβόμενοι πάντοτε τις θέσεις, αποφάσεις και γνωματεύσεις των διεθνών οργανισμών, θα κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο», είπε.

Τέλος, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, εξέφρασε την έκπληξή του με την εκ πρώτης όψεως θετική τοποθέτηση των θεσμών, καθώς «το 99% των όσων είπε ο ΟΑΣΕ και περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου ήταν θέσεις που εγέρθηκαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Νομικών. Εκπλήσσομαι διότι τότε συναντήσαμε σφοδρότατη αντίδραση από την εκτελεστική εξουσία και δεν δέχτηκαν τίποτε. Πρέπει να σας τραβήξει το αυτί κάποιος διεθνής οργανισμός και όχι οι βουλευτές και τα κόμματα;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι σπαταλιέται παραγωγικός χρόνος.