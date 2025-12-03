Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία στη Λάρνακα, όταν κάτοικος εντόπισε σε ταξιδιωτική βαλίτσα που ανήκε σε αποβιώσαντα συγγενικό του πρόσωπο, ένα πιστόλι. Ο άνδρας ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και παρέδωσε το όπλο στις Αρχές.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από τον άνδρα, εντοπίστηκαν στην ίδια βαλίτσα δύο χειροβομβίδες, ποσότητα εκρηκτικής ύλης, έναν πυροκροτητή, καθώς και 84 σφαίρες.

Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις, ενώ το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση για να διαπιστωθεί η προέλευση και ο σκοπός κατοχής του οπλισμού.