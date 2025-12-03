Ελπίδες ότι θα εντοπιστούν αγνοούμενοι της τουρκικής εισβολής στην κατεχόμενη Αμμόχωστο δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ώρες αν και υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις υπό την έννοια ότι πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για οστά παλαιότερων χρόνων (αρχαία κοκ).

Όπως ανέφερε στο philenews ο Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) κ. Λεωνίδας Παντελίδης, το εύρημα το οποίο εντοπίστηκε χθες αργά το βράδυ, ήταν τυχαίο και αφορά τον εντοπισμό οστών. Τα οστά εντοπίστηκαν στο πλαίσιο εργασιών που εκτελούνταν στα κατεχόμενα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στον εντοπισμό των οστών συνέτειναν οι τελευταίοι σεισμοί συνεπεία των οποίων προκλήθηκαν κάποιας μορφής ρωγμών, οπόταν εντοπίστηκαν τα οστά.

Μετά τον εντοπισμό τους, ενημερώθηκε η «Αστυνομία» των κατεχομένων, άνδρες της οποίας έσπευσαν επιτόπου. Ακολούθως, ενημερώθηκε η ΔΕΑ, συνεργείο της οποίας μετέβη σήμερα επιτόπου με σκοπό να αποφασιστεί κατά πόσον πρόκειται για οστά αγνοουμένων ή αν αυτά δεν σχετίζονται με την περίοδο της τουρκικής εισβολής. Τα οστά εντοπίστηκαν πλησίον του κυκλικού κόμβου του λιμανιού της Αμμοχώστου, όπου και στο παρελθόν είχαν καταβληθεί προσπάθειες εντοπισμού οστών αγνοουμένων οι οποίοι φέρονται να είχαν χαθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι προσπάθειες που είχαν καταβληθεί δεν είχαν φέρει αποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι τα οστά δυνατόν να ανήκουν σε Ελληνοκύπριους αγνοούμενους, αν και τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο.

Όπως εξηγεί ο κ. Παντελίδης, η περιοχή Αμμοχώστου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα αγνοουμένων, όχι μόνο για όσους διέμεναν εκεί και έχασαν τη ζωή τους αλλά και επειδή χρησιμοποιήθηκε ως χώρος διαφυγής από στρατιώτες και πολίτες οι οποίοι προέρχονταν από την περιοχή της Κερύνειας και τα χωριά της επαρχίας και του Πενταδακτύλου.

Ο κ. Παντελίδης είπε ότι δεν πρέπει να θεωρείται οτιδήποτε δεδομένο προτού ξεκαθαρίσει η κατάσταση επιτόπου.

Εν τω μεταξύ, εκσκαφές διενεργούνται και κατά μήκος του ποταμού Πεδιαίου στην περιοχή Στροβόλου. Οι προσπάθειες καταβάλλονται εδώ και μέρες. Όπως ανέφερε ο κ. Παντελίδης σχολιάζοντας σχετικές πληροφορίες του philenews, στην περιοχή υπάρχουν τρία πηγάδια στα οποία εξετάζεται αν υπάρχουν οστά Τουρκοκύπριων αγνοουμένων της περιόδου 1963-1964.

Εξήγησε επίσης, πως η περιοχή παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον από πλευράς αγνοουμένων της τότε περιόδου, και στο παρελθόν, στην ευρύτερη περιοχή, είχαν εντοπιστεί και άλλα οστά.

Ειδικότερα την περιοχή του κινηματογράφου ΣΙΝΕΠΛΕΞ είχαν εντοπιστεί επτά οστά Τουρκοκύπριων αγνοουμένων. Οι πληροφορίες στηρίχτηκαν σε άτομα τα οποία έτυχε να βρίσκονται στην περιοχή και να ακούσουν περίεργους ήχους εν καιρώ νυκτός. Πιστεύεται πως τα οστά τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή αφορούν, κυρίως, τα γεγονότα της Ομορφίτας.