Κληρικός που υπάγεται στην Μητρόπολη Πατρών, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τεθεί σε αργία από την οικεία του Μητρόπολη, ένεκα προκλητικών του δηλώσεων για την υπόθεση που αφορά τον Επίσκοπο Τυχικό.

Ο κληρικός με αναρτήσεις του στο διαδίκτυο και άλλες ανακοινώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα, καταφέρεται εναντίον του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως επειδή ο ίδιος και η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου, μετά από πολύμηνη μελέτη απέρριψε τελικά το Έκκλητο του Μητροπολίτη τέως Πάφου, Τυχικού και νυν Επισκόπου. Ως γνωστός δια του εκκλήτου, ο Τυχικός απευθύνθηκε στο Πατριαρχείο αμφισβητώντας την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου η οποία τον απομάκρυνε από τον Μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου.

Ως γνωστόν η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου, αποφάσισε πως ο Επίσκοπος Τυχικός θα πρέπει να επιστρέψει στην Κύπρο και να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις και οδηγίες της Ιεράς Συνόδου στην Κύπρο… δηλαδή, να υπογράψει την λίβελλο, την Ομολογία Πίστεως, με βάση τις υποδείξεις του ιδίου του Αρχιεπισκόπου, αποδεχόμενος το περιεχόμενο όλων των έως τώρα Οικουμενικών Συνόδων και να μετακινηθεί από τα κτίρια της Μητροπόλεως Πάφου προς την Αρχιεπισκοπή στη Λευκωσία όπου θα του δοθεί άνετος χώρος διαμονής και από εκεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που θα του ανατεθούν από τον Αρχιεπίσκοπο.

Έκτοτε μεσολάβησε η ασθένεια του Επισκόπου αφού μετά την Κωνσταντινούπολη, μετέβη στην Αθήνα όπου νοσηλεύτηκε και κατά πάσαν πιθανότητα εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα χωρίς ιδιαίτερη πληροφόρηση για τις προθέσεις και τις σκέψεις του ή τον χρόνο κατά τον οποίο θα αφιχθεί στην Κύπρο.

Μετά τις αποφάσεις του Πατριαρχείου που συστήνουν στον Τυχικό να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου, κληρικός που υπάγεται στην Μητρόπολη Πατρών και φαίνεται να γνωρίζεται καλά με τον Επίσκοπο, με ανακοινώσεις του καταφέρθηκε σε έντονο ύφος κατά του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, αναφέροντας ότι ο ίδιος λειτούργησε εκβιαστικά προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη αναφέροντας ότι ο Πατριάρχης χρειάζεται την στήριξη του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, στο Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και ότι η Εκκλησία της Κύπρου στηρίζει οικονομικά το Πατριαρχείο και πως αν αμφισβητούσε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου, κατά Τυχικού, θα σταματούσε η οικονομική ενίσχυση από την Κύπρο προς το Πατριαρχείο.

Μετά από όλα αυτά η Μητρόπολη Πατρών αποφάσισε όπως θέσει σε αργία τον συγκεκριμένο κληρικό.

Όσον αφορά τώρα τις διαδικασίες, για διεξαγωγή των εκλογών για ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη Πάφου μετά την έκπτωση Τυχικού από τον Μητροπολιτικό θρόνο, αυτές όπως έχουμε πληροφορηθεί, θα δρομολογηθούν αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων ενώ ο Επίσκοπος Τυχικός δεν έχει αφιχθεί ακόμη από την Ελλάδα όπου βρισκόταν και ούτε έχει δημοσιοποιήσει τις προθέσεις του, ούτε για τον χρόνο άφιξής του στην Κύπρο, ούτε κατά πόσον θα υπογράψει ή όχι την Ομολογία Πίστεως που ζητά ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος.