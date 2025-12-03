Καθαρά πεζοδρόμια χωρίς εμπόδια για όλο τον κόσμο ζητάνε στη Σχολή Τυφλών για τη διακίνησή τους και όχι επιπρόσθετες κίτρινες πλάκες, καθώς αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ που χρειάζονται αναφορικά με την ελεύθερή τους πρόσβαση.

Το philenews βρέθηκε έξω από τη Σχολή Τυφλών, μετά από παρατήρηση ότι οι κίτρινες πλάκες που τοποθετήθηκαν έξω από τη Σχολή, είναι ελάχιστες και δεν καλύπτουν όλο το μήκος του πεζοδρομίου που θα περπατήσει ένα άτομο με οπτική αναπηρία.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Βοηθό Διευθυντή της Σχολής Τυφλών, κ. Κώστα Καρπασίτη, αναφέρθηκε ότι πρώτιστο μέλημα για τη διακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι να μην υπάρχουν εμπόδια στα πεζοδρόμια ούτως ώστε να μπορούν να κινούνται ελεύθερα.

Ο κ. Καρπασίτης ανέφερε ότι ανάμεσα στα πλάνα του Δήμου Στροβόλου είναι να τοποθετηθούν επιπρόσθετες κίτρινες πλάκες στο πεζοδρόμιο έξω από την Σχολή Τυφλών, από τα φώτα τροχαίας μέχρι το εκκλησάκι.

«Το κυριότερο για εμένα δεν είναι να γίνει η πλάκα. Θέλουμε καθαρά πεζοδρόμια, όπου να μην υπάρχουν εμπόδια, όπως οι κάδοι που τοποθετούνται, οι ταμπέλες και τα ακλάδευτα δέντρα που εμποδίζουν τους τυφλούς και όχι μόνο», ανέφερε ο βοηθός διευθυντής της Σχολής.

Μάλιστα, ο ίδιος ως άτομο με οπτική αναπηρία, ανέφερε ότι οι κίτρινες πλάκες βοηθάνε μόνο τα άτομα με ολική απώλεια όρασης, τα οποία συγκριτικά με τα άτομα με μερική απώλεια όρασης είναι ελάχιστα.

Τα άτομα με ολική απώλεια όρασης, σύμφωνα με τον κ. Καρπασίτη, χρησιμοποιούν το μπαστούνι τους, ενώ τα υπόλοιπα άτομα μπορούν να περπατήσουν στα πεζοδρόμια, φθάνει να μην υπάρχουν εμπόδια. Σε αυτό το σημείο, τόνισε τη σημαντικότητα του να διαφωτιστεί ο κόσμος ούτως ώστε να μάθει να μην σταθμεύει τα οχήματά του πάνω στο πεζοδρόμιο και να μην τοποθετούνται οι κάδοι σκουπιδιών, εμποδίζοντας την ελεύθερη διακίνηση όλων των πολιτών.

«Πρέπει το κράτος να δημιουργήσει χώρους για να τοποθετούνται οι μεγάλοι κάδοι σκουπιδιών. Γιατί να είναι πάνω στο πεζοδρόμιο; Όταν λυθούν τα εμπόδια, ύστερα να έρθουμε να καλυτερέψουμε τη διέλευση με κίτρινες πλάκες που είναι ο οδηγός όδευσης των τυφλών. Άρα, αφού γίνουν τα υπόλοιπα που είναι τα πιο δύσκολα για τον τυφλό, τότε να κάνω τις κίτρινες πλάκες», πρόσθεσε ο κ. Καρπασίτης.

Μιλώντας εκ πείρας, ο κ. Καρπασίτης ανέφερε ότι οι κίτρινες πλάκες που τοποθετούνται, δεν χρησιμεύουν σε κάτι όταν τοποθετούνται πάνω τους ταμπέλες και άλλα αντικείμενα, καθώς επίσης και αρκετοί πολίτες σταθμεύουν τα οχήματά τους πάνω στο πεζοδρόμιο.

«Να μην είμαστε ευαίσθητοι επειδή πουλά το θέμα της αναπηρίας»

Ο βοηθός διευθυντής της Σχολής Τυφλών τόνισε ότι τα πεζοδρόμια δεν είναι μόνο για τα άτομα με αναπηρία αλλά για όλους τους πολίτες και οι όποιες αλλαγές αφορούν την καλυτέρευση στη διακίνηση όλου του κόσμου. «Όταν μία μητέρα θα πάρει το παιδάκι της περίπατο με το αμαξάκι θα μπορέσει να το κυλήσει; Δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές ότι είναι μόνο με τους ανάπηρους», πρόσθεσε.

«Να μην είμαστε ευαίσθητοι επειδή πουλά το θέμα της αναπηρίας. Όλος ο κόσμος πρέπει να περπατά σε ένα καθαρό πεζοδρόμιο. Αν υπάρχουν καθαρά πεζοδρόμια, τότε μπορεί να περπατήσει ο τυφλός σε περίπτωση που μάθει να χρησιμοποιεί το μπαστούνι του» ανέφερε ο κ. Καρπασίτης.